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Ленобласть до 30% увеличила обязательную квоту в госзаказе для малого бизнеса

Экономика и бизнес
26 сентября, 14:43 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 26, сентября. /ТАСС

Изменения вступят в силу в 2018 году

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Правительство Ленинградской области увеличило до 30% фиксированную квоту для малого бизнеса при размещении государственных заказов в регионе.

"Малый бизнес Ленинградской области сможет претендовать на выполнение 30% государственного и муниципального заказа. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Ранее доля закупок, которую заказчики обязаны были размещать с пометкой "только для субъектов малого предпринимательства", в регионе составляла 25%", - сообщает во вторник пресс-служба областного правительства.

Уточняется, что изменения вступят в силу в 2018 году. Малый бизнес и некоммерческие организации (НКО) смогут реализовать товары и услуги на общую сумму не менее 15 млрд рублей. Отмечается, что власти региона рекомендовали заказчикам заключать контракты с малыми предпринимателями, сумма которых не превышает 400 тыс. рублей.

Ранее губернатор Ленинградской области отмечал, что обеспечение доступа малого бизнеса и социально ориентированных НКО к государственному и муниципальному заказу - одна из наиболее эффективных мер их поддержки.

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