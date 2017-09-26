Комитет Госдумы поддержал ужесточение ответственности за хищение с банковских карт

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству во вторник рекомендовал палате принять в первом чтении поправки в Уголовный кодекс (УК), устанавливающие отдельное наказание за хищение средств с банковского счета и электронных денег. Соответствующий законопроект был внесен группой депутатов во главе с председателем комитета нижней палаты парламента по финрынку Анатолием Аксаковым ("Справедливая Россия").

Инициативой предлагается дополнить статью 159.6 УК РФ (Мошенничество в сфере компьютерной информации) квалифицирующим признаком - хищение средств с банковского счета, а равно электронных денежных средств.

Одновременно законопроектом предусматривается внесение изменений в статью 159.3 УК РФ (Мошенничество с использованием электронных средств платежа). Так, предлагается закрепить в УК РФ ответственность за "хищение чужого имущества, совершенное с использованием поддельного или принадлежащего другому лицу электронного средства платежа, в том числе кредитной, расчетной или иной платежной карты, путем обмана уполномоченного работника кредитной, торговой или иной организации". Максимальное наказание за данное преступление, согласно проекту закона, должно быть увеличено с действующих четырех месяцев до трех лет лишения свободы.

Инициатива также предусматривает снижение пороговых значений сумм крупного и особо крупного ущерба для преступлений, предусмотренных этими статьями (250 тыс. рублей и 1 млн рублей соответственно). Согласно действующему уголовному законодательству, максимальное наказание за хищение средств с банковского счета в особо крупном размере составляет 10 лет лишения свободы.