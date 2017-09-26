Зарплаты бюджетников, не вошедших в майские указы, проиндексируют на 4% в октябре 2019 г.

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Индексация зарплат бюджетников, которые не вошли в майские указы президента, произойдет 1 января 2018 года, следующая прибавка возможна 1 октября 2019 года. Об этом сообщил глава Минтруда Максим Топилин на заседании фракции "Единая Россия" в Госдуме.
"Также предусмотрена индексация неуказных бюджетников с 1 января 2018 года на 4%. А потом в 2019 и в 2020 году на 4%, пока - с 1 октября", - сказал он.
Ранее сообщалось, что с 1 января 2018 года предусматривается индексация зарплат бюджетников на уровне 4%. По данным Минтруда, эта индексация затронет примерно 4 млн работников бюджетной сферы.