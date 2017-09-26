Источник: для перевозки клиентов "ВИМ-Авиа" рассматриваются только авиакомпании РФ

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Росавиация в рамках оперативного штаба, который должен урегулировать ситуацию с "ВИМ-Авиа", рассматривает только российские компании для перевозки пассажиров авиакомпании. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к штабу Росавиации.
"Конечно, из российских", - сказал он, отвечая на вопрос, выбирает ли штаб Росавиации только из российских авиаперевозчиков или рассматривает вариант привлечения зарубежных компаний.
В понедельник, 25 сентября, авиакомпания "ВИМ-Авиа" заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах. До конца года "ВИМ-Авиа" должна была перевезти около 200 тыс. пассажиров. Росавиация инициировала внеплановую проверку авиакомпании. По данным ведомства, длительные задержки рейсов связаны с задолженностью компании перед топливно- заправочными организациями. Министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что ситуация с задержками рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" находится под контролем Минтранса. Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), по факту хищения денежных средств пассажиров должностными лицами "ВИМ-Авиа".