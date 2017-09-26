Соколов: господдержка "ВИМ-Авиа" бессмысленна

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ГОРКИ, 26 сентября. /ТАСС/. Государственная поддержка "ВИМ-Авиа" бессмысленна, поскольку компания уже практически прекратила работу, заявил журналистам глава Минтранса Максим Соколов.
"Господдержка уже бессмысленна, потому что компания практически прекратила работу. Нужна господдержка в решении этой ситуации (перевозки пассажиров - прим. ТАСС). Предложения такие формируются штабом и через Минтранс будут направлены в правительство", - сказал он.