Соколов: господдержка "ВИМ-Авиа" бессмысленна

ГОРКИ, 26 сентября. /ТАСС/. Государственная поддержка "ВИМ-Авиа" бессмысленна, поскольку компания уже практически прекратила работу, заявил журналистам глава Минтранса Максим Соколов.

"Господдержка уже бессмысленна, потому что компания практически прекратила работу. Нужна господдержка в решении этой ситуации (перевозки пассажиров - прим. ТАСС). Предложения такие формируются штабом и через Минтранс будут направлены в правительство", - сказал он.