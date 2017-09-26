Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.09:
$ 57.52
€ 68.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Комитет Госдумы поддержал проект о корпоративном управлении, защищающий права миноритариев

Экономика и бизнес
26 сентября, 16:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Документ регламентирует участие совета директоров в формировании органов управления акционерного общества

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, совершенствующий корпоративное управление и защищающий права миноритарных инвесторов.

Планируется, что законопроект будет рассмотрен на заседании Госдумы 11 октября. Законопроект был инициирован кабмином в рамках исполнения дорожной карты по совершенствованию корпоративного управления.

Документ регламентирует участие совета директоров (наблюдательного совета) в формировании органов управления акционерного общества. Полномочия по избранию исполнительных органов могут быть переданы от общего собрания акционеров в компетенцию совета директоров без возникновения у акционеров права требовать выкупа принадлежащих им акций.

Законопроектом также предлагается сделать обязательным создание комитета совета директоров (наблюдательного совета) по аудиту в публичном акционерном обществе (ПАО), а также регламентировать организацию внутреннего аудита, систему внутреннего контроля и управления рисками. Документ увеличивает срок сообщения о проведении общего собрания акционеров с 20 до 21 дня. Годовой отчет общества должен утверждаться не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров (в том случае, если утверждение такого отчета входит в полномочия совета директоров).

Согласно законопроекту, в уставе общества должны быть определены размер дивиденда и (или) стоимость, выплачиваемая при ликвидации общества (ликвидационная стоимость) по привилегированным акциям каждого типа. "Размер дивиденда и ликвидационная стоимость определяются в твердой денежной сумме или в процентах к номинальной стоимости привилегированных акций", - следует из текста законопроекта.

Размер дивиденда и ликвидационная стоимость считаются определенными, если уставом общества установлен порядок их определения или минимальный размер дивиденда, в том числе в процентах от чистой прибыли общества. Размер дивиденда не считается определенным в случае, когда в уставе указан только его максимальный размер. Владельцы привилегированных акций, по которым не определен размер дивиденда, имеют право получить дивиденды наравне с владельцами обыкновенных акций.

Принятие законопроекта будет способствовать повышению уровня защиты прав миноритарных инвесторов и качества корпоративного управления в российских хозяйственных обществах, а также позволит повысить позицию РФ в рейтинге Всемирного Банка Doing Business по направлению "Защита миноритарных инвесторов", отмечается в пояснительной записке к документу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
8
Первый в серии атомный ледокол "Сибирь" спущен на воду в Петербурге
Президент России Владимир Путин и генеральный директор компании "Яндекс" Аркадий Волож на презентации первого прототипа беспилотного автомобиля, разработку которого ведет "Яндекс. Такси"
13
Путин ознакомится с беспилотным автомобилем с программным обеспечением "Яндекса"
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ВКС РФ нанесли удары по объектам террористов в Сирии
2
Итоги деятельности Шанцева на посту губернатора Нижегородской области. Досье
3
В Свердловской области на уроке умерла школьница
4
МИД Венгрии: Киев может забыть о европейском будущем Украины
5
Россия передала США сведения о допросах американских военных летчиков во Вьетнаме
6
Что сделал Валерий Шанцев на посту нижегородского губернатора
7
Биография врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
Темы дня
Новости партнеров
Реклама