Комитет Госдумы поддержал проект о корпоративном управлении, защищающий права миноритариев

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, совершенствующий корпоративное управление и защищающий права миноритарных инвесторов.

Планируется, что законопроект будет рассмотрен на заседании Госдумы 11 октября. Законопроект был инициирован кабмином в рамках исполнения дорожной карты по совершенствованию корпоративного управления.

Документ регламентирует участие совета директоров (наблюдательного совета) в формировании органов управления акционерного общества. Полномочия по избранию исполнительных органов могут быть переданы от общего собрания акционеров в компетенцию совета директоров без возникновения у акционеров права требовать выкупа принадлежащих им акций.

Законопроектом также предлагается сделать обязательным создание комитета совета директоров (наблюдательного совета) по аудиту в публичном акционерном обществе (ПАО), а также регламентировать организацию внутреннего аудита, систему внутреннего контроля и управления рисками. Документ увеличивает срок сообщения о проведении общего собрания акционеров с 20 до 21 дня. Годовой отчет общества должен утверждаться не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров (в том случае, если утверждение такого отчета входит в полномочия совета директоров).

Согласно законопроекту, в уставе общества должны быть определены размер дивиденда и (или) стоимость, выплачиваемая при ликвидации общества (ликвидационная стоимость) по привилегированным акциям каждого типа. "Размер дивиденда и ликвидационная стоимость определяются в твердой денежной сумме или в процентах к номинальной стоимости привилегированных акций", - следует из текста законопроекта.

Размер дивиденда и ликвидационная стоимость считаются определенными, если уставом общества установлен порядок их определения или минимальный размер дивиденда, в том числе в процентах от чистой прибыли общества. Размер дивиденда не считается определенным в случае, когда в уставе указан только его максимальный размер. Владельцы привилегированных акций, по которым не определен размер дивиденда, имеют право получить дивиденды наравне с владельцами обыкновенных акций.

Принятие законопроекта будет способствовать повышению уровня защиты прав миноритарных инвесторов и качества корпоративного управления в российских хозяйственных обществах, а также позволит повысить позицию РФ в рейтинге Всемирного Банка Doing Business по направлению "Защита миноритарных инвесторов", отмечается в пояснительной записке к документу.