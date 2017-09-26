Источник: Шрёдера утвердили кандидатом на пост главы совета директоров "Роснефти"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера в качестве кандидата на пост главы совета директоров "Роснефти", сообщил ТАСС источник, знакомый с текстом документа.

По его словам, соответствующая директива была подписана середине сентября. "По директиве Шрёдер выдвинут кандидатом для избрания в качестве главы совета директоров "Роснефти", - сказал источник.

В "Роснефти" не комментируют эту информацию. В настоящее время должность председателя совета директоров нефтяной компании занимает помощник президента Андрей Белоусов.

Внеочередное собрание акционеров "Роснефти" состоится 29 сентября в Санкт-Петербурге. Акционерам предстоит проголосовать за внесение изменений в устав компании, а именно: расширение численного состава совета директоров до 11 человек; досрочно прекратить полномочия действующего состава, а также избрать новый. В список из 11 кандидатов вошли действующие члены совета директоров: помощник президента РФ Андрей Белоусов, главный исполнительный директор компании Игорь Сечин, профессор кафедры НИУ ВШЭ Олег Вьюгин, управляющий директор компании Nord Stream AG Артур Маттиас Варниг и бывший казначей ExxonMobil Дональд Хамфриз. В числе кандидатов от британской BP: президент группы компаний BP Роберт Дадли и президент по региону Бразилия, Уругвай, Венесуэла и Колумбия в компаниях BP Energy do Brasil и BP Brazil Гильермо Кинтеро. Также в списке значатся представители нового акционера - QHG Oil Ventures (контролируется Glencore и Qatar Investment Authority): глава Glencore Айван Глазенберг и президент по научно-исследовательским разработкам Qatar Foundation Файзал Аль Сувайди.

Новыми кандидатами на места в совете директоров стали глава Минэнерго России Александр Новак и экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер.