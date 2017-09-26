Медведев: РФ рассчитывает на скорое согласование строительства ГЭС в Лаосе

ГОРКИ, 26 сентября. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что согласования по строительству ГЭС в Лаосе будут завершены в ближайшее время, и стороны приступят к работе. Об этом заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев по итогам переговоров с премьер-министром Лаоса Тхонглуном Сисулитом.

"Есть перспективные проекты, например, сооружение гидроэлектростанции "Секонг-5". Проект пока еще не в активной фазе, но тем не менее, мы рассчитываем, что согласования скоро будут завершены, и мы сможем приступить к проектировочным работам", - сказал Медведев.

Согласно материалам правительства РФ, проект строительства ГЭС "Секонг-5" мощностью 330 МВт в Лаосе реализует российская компания "Интер РАО - Инжиниринг", стоимость проекта - около $800 млн.

Глава российского правительства отметил, что Россия и Лаос заинтересованы в развитии отношений на политическом и экономическом уровнях, и у сторон есть резервы для развития этих отношений. "Лаос является важным партнером России в Юго-Восточной Азии, наши отношения основываются на многолетних традициях дружбы, доверии и поддержке. У нас есть взаимная заинтересованность в том, чтобы эти отношения развивать и на политическом, на торгово-экономическом уровне. Есть и резервы для развития наших отношений, несмотря на то, что товарооборот между странами пока весьма скромный", - сказал Медведев.

Он сообщил, что подробно обсудил со своим коллегой, какие меры необходимо предпринять для расширения торговых связей и обеспечения более широкой кооперации, а также активизации работы по проектам, реализация которых на сегодня буксует. Среди перспективных направлений сотрудничества России и Лаоса Медведев назвал атомную энергетику, туризм.

По словам российского премьера, Лаос выступает координатором диалога Россия-АСЕАН. "Мы видим в этом сотрудничестве большой потенциал, потому что АСЕАН - это одно из ведущих торгово-экономических объединений, и Россия как участник ЕАЭС намерена продолжать работу над упрощением торговых процедур и запуском новых проектов (со странами АСЕАН - прим. ТАСС)", - добавил Медведев.