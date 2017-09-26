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Туроператоры начали возврат пассажиров "ВИМ-Авиа" с отдыха

Экономика и бизнес
26 сентября, 16:57 дата обновления: 26 сентября, 17:18 UTC+3

По словам главы Ростуризма, пассажиры, которые не смогли улететь на отдых из-за "ВИМ-Авиа", должны требовать возврата денег за билеты через суд

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Туроператоры уже начали возвращать туристов - клиентов "ВИМ-Авиа" с отдыха, в случае необходимости размещают их в отелях. Об этом сообщил журналистам руководитель Ростуризма Олег Сафонов.

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Что происходит с авиакомпанией "ВИМ-Авиа"

"Туроператоры размещают туристов в отелях, продлевают время их отдыха, кому-то оплачивают обратную авиационную перевозку... Перевозкой авиакомпании "ВИМ-Авиа" воспользовались девять туроператоров: восемь туроператоров выездного туризма и один - внутреннего. Практически все туроператоры уже начали за свой счет работу по возврату туристов на родину", - сказал Сафонов.

По его данным, в настоящее время за границей находятся почти 40 тыс. туристов, которые должны были лететь домой "ВИМ-Авиа". "ВИМ-Авиа" прекратила осуществление чартерной программы, и сейчас за рубежом находится 38 тыс. 915 человек, в основном в Турции. Еще 1 тыс. 550 человек должны быть возвращены [домой] в рамках чартерной программы внутри страны, и 2 тыс. 200 китайских граждан прилетели в РФ (рейсами "ВИМ-Авиа" - прим. ТАСС) и должны быть возвращены в Китайскую Народную Республику. Это по состоянию на 26 сентября", - сказал Сафонов.

Он сообщил, что туристы, которые не смогли улететь на отдых из-за "ВИМ-Авиа", должны требовать возврата денег за билеты через суд. "Туристам (которые купили туры с перелетом "ВИМ-Авиа" и пока еще не вылетели к месту отдыха - прим. ТАСС) стоит готовиться к тому, что отпуск у них будет испорчен... В основном туристы перевозились чартерными рейсами, по состоянию на сегодня эта перевозка полностью остановлена. Туристы, которые не улетели и не воспользовались услугами авиакомпании "ВИМ-Авиа", могут обратиться в суд и должны требовать возврата денежных средств у авиакомпании", - сказал Сафонов.

Глава Ростуризма добавил, что глубина продаж билетов "ВИМ-Авиа" - до конца октября 2017 года. "Глубина продаж достаточно серьезная. Но основная глубина продаж - до конца октября 2017 года. По состоянию на вчера авиакомпания "ВИМ-Авиа" продала 196 тыс. 633 билета", - сказал Сафонов.

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Ситуация вокруг "ВИМ-Авиа"
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