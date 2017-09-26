Суд Киева арестовал счета "дочки" энерготрейдера Trafigura по делу компании "Укрспирт"

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КИЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. На Украине арестовали счета компании "Трафигура Юкрейн", дочернего предприятия международного энерготрейдера Trafigura, по делу о хищении средств при закупках газа государственным предприятием "Укрспирт". Об этом сказано в решении суда, размещенном в Едином реестре судебных решений страны.
"Печерский районный суд Киева арестовал средства на счетах "Трафигура Юкрейн" в Государственной казначейской службе Украины и Альфа-банке в рамках досудебного расследования Генпрокуратуры по факту хищения бюджетных средств должностными лицами госпредприятия "Укрспирт" при закупках природного газа", - сообщило во вторник информагентство УНИАН.
Суд также арестовал счета еще почти 20 компаний по этому делу. Следствие подозревает должностных лиц "Укрспирта", а также иных неустановленных лиц, в сговоре и создании преступной группы, которая осуществляла хищение государственных средств в ходе тендерных процедур по закупкам газа.
"Укрспирт" является государственным монополистом на Украине на рынке спирта. Ранее отраслевое издание "OilNews" сообщило, что компания Trafigura в июле текущего года нарастила поставки газа на 27% - до 80 млн кубометров, став по итогам этого месяца третьим крупнейшим импортером газа в стране после НАК "Нафтогаз Украины" и украинской компании "ЭРУ Трейдинг".