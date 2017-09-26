Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.09:
$ 57.52
€ 68.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд Киева арестовал счета "дочки" энерготрейдера Trafigura по делу компании "Укрспирт"

Экономика и бизнес
26 сентября, 16:45 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 26, сентября. /ТАСС

Суд также арестовал счета еще почти 20 компаний по этому делу

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. На Украине арестовали счета компании "Трафигура Юкрейн", дочернего предприятия международного энерготрейдера Trafigura, по делу о хищении средств при закупках газа государственным предприятием "Укрспирт". Об этом сказано в решении суда, размещенном в Едином реестре судебных решений страны.

"Печерский районный суд Киева арестовал средства на счетах "Трафигура Юкрейн" в Государственной казначейской службе Украины и Альфа-банке в рамках досудебного расследования Генпрокуратуры по факту хищения бюджетных средств должностными лицами госпредприятия "Укрспирт" при закупках природного газа", - сообщило во вторник информагентство УНИАН.

Суд также арестовал счета еще почти 20 компаний по этому делу. Следствие подозревает должностных лиц "Укрспирта", а также иных неустановленных лиц, в сговоре и создании преступной группы, которая осуществляла хищение государственных средств в ходе тендерных процедур по закупкам газа.

"Укрспирт" является государственным монополистом на Украине на рынке спирта. Ранее отраслевое издание "OilNews" сообщило, что компания Trafigura в июле текущего года нарастила поставки газа на 27% - до 80 млн кубометров, став по итогам этого месяца третьим крупнейшим импортером газа в стране после НАК "Нафтогаз Украины" и украинской компании "ЭРУ Трейдинг".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
8
Первый в серии атомный ледокол "Сибирь" спущен на воду в Петербурге
Президент России Владимир Путин и генеральный директор компании "Яндекс" Аркадий Волож на презентации первого прототипа беспилотного автомобиля, разработку которого ведет "Яндекс. Такси"
13
Путин ознакомится с беспилотным автомобилем с программным обеспечением "Яндекса"
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ВКС РФ нанесли удары по объектам террористов в Сирии
2
Итоги деятельности Шанцева на посту губернатора Нижегородской области. Досье
3
Что сделал Валерий Шанцев на посту нижегородского губернатора
4
МИД Венгрии: Киев может забыть о европейском будущем Украины
5
В Свердловской области на уроке умерла школьница
6
Биография врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
7
ЕВС рассмотрит вопрос о нарушении правил "Евровидения" в Киеве после завершения конкурса
Темы дня
Новости партнеров
Реклама