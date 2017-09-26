Минфин региона: Коми выйдет на бездефицитный бюджет в 2019 году

СЫКТЫВКАР, 26 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Правительство Республики Коми намерено перейти на бездефицитный бюджет региона в 2019 году, на 2019 и 2020 годы бюджет сверстан с профицитом в 2 млрд рублей, сообщила во вторник на заседании регионального правительства министр финансов Коми Галина Рубцова.

По ее словам, это необходимо, чтобы начать снижать уровень госдолга и уменьшить его к 2020 году до 42,8 млрд рублей (до 65% от собственных доходов региона).

"Бюджет республики на 2018 год еще остается дефицитным, дефицит планируется в объеме 1,7 млрд рублей, в 2019 и 2020 годах планируется профицит порядка 2 млрд рублей. Это основа для снижения госдолга, для стабилизации и повышения запаса прочности бюджета", - сказала Рубцова.

По ее данным, по итогам исполнения бюджета за 2016 год госдолг Республики Коми сложился в объеме 41,8 млрд рублей (78% к объему собственных налоговых и неналоговых доходов). В случае сохранения таких тенденций принятия дефицитного бюджета и, соответственно, постоянного наращивания госдолга он "мог возрасти к 2020 году до 58,6 млрд рублей (96% к собственным доходам), при этом расходы на его обслуживание составили бы 6,4 млрд рублей".

"Мы выдерживаем нормативы, установленные законодательством, но такое положение ставит под угрозу устойчивость региональной бюджетной системы в целом, негативно сказывается и на инвестиционной привлекательности региона. Потенциальное снижение рейтинга может привести к серьезным издержкам, почти полному закрытию для региона рынка коммерческих кредитов и невозможности рефинансировать госдолг", - подчеркнула министр финансов.

По ее словам, профицит бюджета в 2019 году планируется за счет увеличения доходов региональной казны, основу которой составляют налоги на доходы физических лиц, на прибыль и на имущество.

О бюджете на 2018 год

Проект бюджета Республики Коми на 2018 год сверстан по доходам в объеме 62,8 млрд рублей, расходы - 64,5 млрд рублей, дефицит - 1,7 млрд рублей. При этом, в 2017 году дефицит составляет 3,7 млрд рублей и будет покрыт за счет займов, в 2016 году дефицит составил 5,4 млрд рублей, в 2013 году - 11,3 млрд рублей.

Проект основного финансового документа поступит на утверждение регионального парламента до 1 ноября.