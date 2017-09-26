Порядка 200 млрд руб. выделят из бюджета на индексацию социальных пенсий

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Около 200 миллиардов рублей выделяется из федерального бюджета на индексацию социальных пенсий с 1 января 2018 года на 3,7%, сообщил во вторник журналистам глава Минтруда Максим Топилин.

"Порядка 200 миллиардов", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

По данным Пенсионного фонда, средняя прибавка к пенсии с 1 января 2018 года составит 400 рублей. При этом инфляция в 2017 году прогнозируется на уровне 3,2%.