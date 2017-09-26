Внешнее управление "ВИМ-Авиа" будут осуществлять представители Внукова и авиакомпаний

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Внешнее антикризисное управление "ВИМ-Авиа" будут осуществлять представители аэропорта Внуково и авиакомпаний, имеющие опыт антикризисного менеджмента. Об этом говорится в сообщении Росавиации.
Такая мера предпринята для контроля за эффективным расходованием внебюджетных средств, которые будут выделены для финансирования международных чартеров авиакомпании.
"Принципиально решен вопрос о финансировании международных чартерных рейсов для вывоза туристов из-за рубежа. Оно будет осуществлено из внебюджетных источников, - говорится в сообщении Росавиации. - Средства, направленные из внебюджетных источников в "ВИМ-Авиа" для чартерных перевозок пассажиров в Россию, пойдут исключительно на оплату топлива и аэропортовое обслуживание. Для контроля и эффективного расходования этих средств в "ВИМ-Авиа" вводится внешнее управление, которое будет сформировано из представителей аэропорта "Внуково" и авиакомпаний, имеющих опыт антикризисного менеджмента".