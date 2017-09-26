Рогозин сообщил об испытаниях самолета МС-21 на высоте от 6 до 10 тыс. метров

АСТАНА, 26 сентября. /ТАСС/. Новый российский самолет МС-21 в ходе испытаний начал полеты на штатной высоте от 6 до 10 тыс. метров. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин на переговорах с первым вице-премьером Казахстана Аскаром Маминым.

"Самолет пролетает на высоте более 6 тыс. метров и намного большей - уже на 10 тыс. метров, фактически он летает на штатной высоте и проходит испытание всех систем", - рассказал российский вице-премьер. Он предложил казахстанской стороне с учетом появления в России новой линейки самолетов рассмотреть вопрос более глубокого сотрудничества двух стран в области авиастроения.

В частности, в ходе переговоров представители России и Казахстана обсудили сотрудничество в области крупноузловой сборки вертолетов Ми-8 и Ми-17, перспективы сотрудничества по тяжелому транспортному вертолету, взаимодействие в области двигателестроения, возможности создания в Казахстане дополнительных авиаремонтных мощностей и центра кастомизации. Стороны обсудили вопросы сотрудничества на Байконуре, коснувшись, в частности, проектов развития комплекса "Байтерек".

В рамках рабочего визита Рогозин также был принят премьер-министром Казахстана Бакытжаном Сагинтаевым для беседы.

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