Часть самолетов "ВИМ-Авиа" находится под угрозой ареста

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Самолеты "ВИМ-Авиа", взятые в лизинг, находятся под угрозой ареста из-за того, что авиакомпания просрочила оплату за лизинг. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

Кроме того ведомство сообщило, что несколько самолетов перевозчика не выпускают из аэропорта Антальи, из-за чего к перевозке пассажиров пришлось привлечь авиакомпании Royal Flight и Azur Air.

"Самолеты, взятые на условиях аренды, находятся под угрозой ареста, поскольку авиакомпания имеет большую просроченную задолженность перед лизингодателями, - говорится в сообщении ведомства. - Несмотря на остановку самолетов "ВИМ-Авиа" в аэропорту Антальи, чартерные пассажиры за счет туроператоров вывозятся с турецких курортов бортами других российских авиакомпаний".