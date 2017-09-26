Суд продлил банкротство Владимира Кехмана до конца ноября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /Корр. ТАСС Анна Артемова/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области продлил во вторник процедуру банкротства [реализации имущества] бизнесмена Владимира Кехмана, который выкупил часть долгов своей банкротящейся компании "Группа JFC", передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Продлить процедуру реализации имущества на два месяца, до 28 ноября 2017 года", - сказал судья.