Суд продлил банкротство Владимира Кехмана до конца ноября

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /Корр. ТАСС Анна Артемова/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области продлил во вторник процедуру банкротства [реализации имущества] бизнесмена Владимира Кехмана, который выкупил часть долгов своей банкротящейся компании "Группа JFC", передает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Продлить процедуру реализации имущества на два месяца, до 28 ноября 2017 года", - сказал судья.