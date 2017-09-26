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Медведев: интерес Total к проектам в РФ особенно ценен в современных условиях

Экономика и бизнес
26 сентября, 17:44 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 26, сентября. /ТАСС

Российский премьер отметил, что у компании Total большая бизнес-программа в России

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ГОРКИ, 26 сентября. /ТАСС/. Россия высоко ценит интерес компании Total к развитию бизнеса в России в нынешних условиях. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во вторник на встрече с главой компании Патриком Пуянне.

"С учетом того, что в этот раз вы привезли с собой большую группу аналитиков, специалистов, которые интересуются нашей страной и ее экономическим развитием, особенно в период, когда много всяких разных разговоров и споров на эту тему, это наверное особенно ценно", - сказал Медведев

По его словам, у компании Total большая бизнес-программа в России. "Я знаю, что завтра вы на Ямал собираетесь вылететь, это тоже очень крупный и серьезный проект, многомиллиардный, который, уверен, завершится полным успехом", - добавил Медведев. Он отметил, что ждет также новой встречи с главой Total через три недели в Москве в связи с его участием в работе комиссии по иностранным инвестициям.

"Мы серьезно инвестируемв Россию - 9 млрд (евро). Я с собой привез основных акционеров, которые будут участвовать в этой поездке", - сказал Пуянне.

Он подчеркнул, что компания является серьезным инвестором в росийскую экономику. "Я решил привезти сюда большую группу специалистов, пообщаться с властями, посмотреть на объекты. Утром мы провели обстоятельный обмен мнениями с Новаком (министром энергетики РФ - прим. ТАСС) и вице-премьером Аркадием Дворковичем", - сообщил глава Total.

Он также сообщил, что в среду с главой "Новатэк" Леонидом Михельсоном поедет на Ямал."Я хочу, чтобы наши специалисты посмотрели своими глазами на масштаб стройки. Я хочу им показать, что очень хорошо и прибыльно инвестировать в Ямал",- сказал Пуянне.

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Персоны
Михельсон, Леонид Викторович Медведев, Дмитрий Анатольевич
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