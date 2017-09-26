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ФАС отложила рассмотрение дела против "Мегафона" по ценам в национальном роуминге

Экономика и бизнес
26 сентября, 17:32 UTC+3 МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

К этому вопросу ведомство вернется в конце октября

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отложила рассмотрение дела против "Мегафона" в отношении цен в национальном роуминге на конец октября, сообщили в пресс-службе ведомства.

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"Рассмотрение дела отложено в связи с необходимостью получения дополнительных доказательств", - уточнили в ФАС. К рассмотрению этого дела ведомство вернется в последнюю декаду октября.

26 сентября ФАС также отложила рассмотрение дела против "Вымпелкома" (бренд "Билайн") в отношении цен в национальном роуминге на конец октября.

Национальный роуминг действует, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе, и оператор вынужден платить другим операторам за использование их сетей, из-за чего конечная стоимость услуг связи отличается от домашнего региона.

ФАС против "большой четверки"

В августе ФАС возбудила антимонопольные дела в отношении "Вымпелкома", МТС, "Мегафона" и "Т2 Мобайл" (бренд Tele2) за установление и поддержание монопольно высоких цен на услуги связи в национальном роуминге. Как отмечает ведомство, тариф на услуги связи в роуминге включает в себя затраты по межоператорскому соглашению: прямые затраты, равные межоператорской ставке, и косвенные затраты, связанные с операционной деятельностью по исполнению такого соглашения.

Ранее замглавы ФАС Анатолий Голомолзин говорил, что ведомство ожидает изменения операторами тарифов в национальном роуминге до вынесения им предписания.

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