ФАС отложила рассмотрение дела против "Мегафона" по ценам в национальном роуминге

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отложила рассмотрение дела против "Мегафона" в отношении цен в национальном роуминге на конец октября, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Рассмотрение дела отложено в связи с необходимостью получения дополнительных доказательств", - уточнили в ФАС. К рассмотрению этого дела ведомство вернется в последнюю декаду октября.
26 сентября ФАС также отложила рассмотрение дела против "Вымпелкома" (бренд "Билайн") в отношении цен в национальном роуминге на конец октября.
Национальный роуминг действует, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе, и оператор вынужден платить другим операторам за использование их сетей, из-за чего конечная стоимость услуг связи отличается от домашнего региона.
В августе ФАС возбудила антимонопольные дела в отношении "Вымпелкома", МТС, "Мегафона" и "Т2 Мобайл" (бренд Tele2) за установление и поддержание монопольно высоких цен на услуги связи в национальном роуминге. Как отмечает ведомство, тариф на услуги связи в роуминге включает в себя затраты по межоператорскому соглашению: прямые затраты, равные межоператорской ставке, и косвенные затраты, связанные с операционной деятельностью по исполнению такого соглашения.
Ранее замглавы ФАС Анатолий Голомолзин говорил, что ведомство ожидает изменения операторами тарифов в национальном роуминге до вынесения им предписания.