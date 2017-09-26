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Новгородская область сэкономит на реструктуризации кредитов 680 млн рублей за два года

Экономика и бизнес
26 сентября, 17:40 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД /Корр. ТАСС, Юлия Генерозова

По состоянию на сентябрь сумма бюджетных кредитов в регионе составляет 10,6 млрд рублей, сумма коммерческих кредитов - 4,6 млрд рублей

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 сентября. /Корр. ТАСС Юлия Генерозова/. Новгородская область в течение двух лет сэкономит на реструктуризации бюджетных кредитов 680 млн рублей, сообщила во вторник ТАСС руководитель департамента финансов региона Елена Солдатова.

"По предварительной оценке, реструктуризация бюджетных кредитов позволит только за первые два года сэкономить на расходах по обслуживанию государственного долга области около 680 млн рублей", - сказала Солдатова.

По ее словам, в 2018 году область планирует реструктуризировать бюджетные кредиты в сумме 5,7 млрд рублей, в 2019 году - еще 2 млрд рублей. "Эта сумма будет пролонгирована на семь лет по ставке 0,1% годовых, при этом в первые два года область будет выплачивать по 5% от суммы реструктуризированных кредитов", - сказала она.

По состоянию на сентябрь сумма бюджетных кредитов в регионе составляет 10,6 млрд рублей, сумма коммерческих кредитов - 4,6 млрд рублей. По сравнению с январем этого года доля коммерческих заимствований снизилась с 36,1% до 30,2%. Как подчеркнула собеседник агентства, департамент ведет переговоры с банками по снижению процентных ставок по коммерческим кредитам, удешевляя их стоимость для бюджета области.

По данным департамента, на 1 января 2017 года госдолг Новгородской области составлял 15,4 млрд рублей, за восемь месяцев он сократился на 0,2 млрд рублей и к 1 сентября составил 15,2 млрд рублей.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о запуске с 1 января 2018 года программы реструктуризации накопленных бюджетных кредитов регионов на 7-12 лет.

Подчеркивается, что таким образом у регионов высвобождаются около 428 млрд рублей, появляются дополнительные ресурсы для решения социально-экономических задач, создания новых рабочих мест, повышения уровня жизни граждан. Кроме того, эти средства могут быть направлены на оздоровление финансов, сокращение бюджетного дефицита, снижение кредиторской задолженности.

По данным федерального правительства, объем программы реструктуризации бюджетных кредитов регионов РФ составит 738 млрд рублей.

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