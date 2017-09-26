Исаев: единороссы поддержат в первом чтении проект бюджета на 2018 год

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Фракция "Единая Россия" поддержит в первом чтении подготовленный правительством проект бюджета на 2018 год. Об этом сообщил во вторник первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев на круглом столе "О некоторых вопросах формирования раздела "Социальная политика" при рассмотрении проекта федерального бюджета на 2018 год".

"29-го числа, в пятницу, правительство внесет в Госдуму проект федерального бюджета. В пятницу мы ожидаем, что проект бюджета будет здесь. Фракция "Единая Россия" обязательно проголосует за проект бюджета", - сказал он.

При этом Исаев подчеркнул, что это не означает, что все, что написано в бюджете, устраивает единороссов "целиком и полностью". "Мы говорили об этом с председателем правительства [Дмитрием Медведевым]. Мы говорили, что проведем целую серию встреч для того, чтобы обозначить наиболее серьезные и чувствительные моменты и подготовиться к тому, чтобы во втором чтении откорректировать бюджет, обозначить наиболее серьезные и чувствительные моменты и подготовиться к тому, чтобы ко второму чтению усилить ряд моментов, возможно, перераспределив имеющиеся и предложенные изначально средства", - рассказал парламентарий.

По его словам, подготовка ко второму чтению во фракции "уже почти началась". "Уже сейчас мы набираем наши предложения по доработке бюджета. По всей видимости, еще до принятия бюджета в первом чтении состоится заседание фракции, на котором мы своим решением открытым обозначим наши приоритеты по дальнейшей корректировке бюджета. И поскольку мы парламентское большинство, мы рассчитываем на то, что наше решение ляжет в основу того постановления , которое предложит комитет по бюджету при принятии бюджета в первом чтении", - заявил Исаев.

Приоритетные вопросы

В частности, парламентарий отметил, что одним из приоритетных моментов, на которые фракция обратит внимание, станет вопрос повышения минимального размера оплаты труда. "Конечно, для нас крайне важно и, думаю, непосредственно в ходе обсуждения закона будут поставлены все развязки в вопросе повышения минимального размера оплаты труда, связанные и с включением-невключением туда районных коэффициентов, исходя из логики того, что написано в Трудовом кодексе: минимальный размер оплаты труда - это заработная плата за простой труд в обычных условиях", - отметил Исаев.

Кроме того, он коснулся вопроса об индексации пенсий работающим пенсионерам, назвав его дискуссионным. "Мы понимаем, что вернуться к этой теме в полном объеме, восстановить индексацию, видимо, уже невозможно. Тем не менее, есть две темы, которые в любом случае заставят нас к этому вернуться. Одна из них - это индексация пенсий работающим инвалидам", - подчеркнул Исаев.

Он пояснил, что политика РФ последних 17 лет была нацелена на то, чтобы мотивировать инвалидов на трудовую деятельность. "А сейчас мы посылаем прямо противоположный сигнал о том, что тем, кто не работает, пенсии будут индексироваться. Те, кто работает, наказываются тем, что пенсии по инвалидности не будут индексированы", - считает первый заместитель руководителя думских единороссов.

Парламентарий напомнил, что в 1998 году был принят закон, в соответствии с которым были ограничены пенсии работающим пенсионерам, который Госдума вместе с правительством отменили уже в 2000 году, поскольку "начался массовый отток неработающих пенсионеров из бюджетной сферы". "По мере того как будет идти разрыв между индексированием и неиндексированием пенсий, мы опять столкнемся с этой проблемой. И нам в любом случае придется ее решать. Поэтому в этой дискуссии, я считаю, точку ставить рано", - заключил депутат.