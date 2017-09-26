РФ и Саудовская Аравия начали подготовку дорожной карты по реализации совместных проектов

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития направило Саудовской Аравии проект дорожной карты по реализации совместных проектов, в том числе в энергетике, следует из материалов министерства.
"С целью укрепления торгово-экономического сотрудничества в среднесрочной перспективе, а также развития стратегического партнерства (…) Минэкономразвития России подготовило и направило саудовской стороне проект дорожной карты, тем самым обозначив ряд основных совместных проектов", - говорится в документах.
Мониторинг результатов реализации дорожной карты будет осуществляться 10 министерствами, среди которых Минпромторг, Минсельхоз и Минэнерго, а также двумя компаниями - ВЭБ и Росатом.
Проект дорожной карты будет рассмотрен на российско-саудовской межправкомиссии, которая состоится в Эр-Рияде с 30 октября по 2 ноября. Председателем российской части комиссии назначен министр энергетики Александр Новак. Последний раз комиссия проходила в ноябре 2015 года.
В материалах также сообщается, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Суверенный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund - PIF), которые подписали соглашение в 2015 году на $10 млрд, сейчас рассматривают более 25 проектов "в секторах производства товаров народного потребления, сельском хозяйстве, недвижимости, инфраструктуры, нефтегазовом секторе", говорится в документах.
Россия поставила в Саудовскую Аравию за семь месяцев 2017 года товаров на сумму $339,7 млн, в свою очередь саудовский экспорт в Россию составил $90,8 млн.