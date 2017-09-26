Росавиация: проблемы "ВИМ-Авиа" возникли из-за "агрессивной политики" по увеличению флота

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Проблемы "ВИМ-Авиа" возникли из-за "агрессивной политики" по увеличению воздушного флота. Об этом заявил официальный представитель Росавиации Сергей Извольский в эфире телеканала "Россия 1".

"Авиакомпания "ВИМ-Авиа" начала агрессивную политику, значительно расширила свой воздушный флот путем приобретения в лизинг дальнемагистральных самолетов, таких, как Airbus A330, Boeing 777 и с учетом этих больших машин формировала свое расписание, к сожалению, не рассчитав своих сил и не приняв в расчет ряд обстоятельств, которые кардинально повлияли на ее деятельность", - сказал он.

Извольский также сообщил, что во избежание повторения подобных ситуаций в дальнейшем Росавиация будет более пристально следить за состоянием авиакомпаний и подходить к изучению их бухгалтерской отчетности. Кроме того, он добавил, что задержки рейсов авиакомпаний теперь "станут одним из критериев, который будет влиять на выдачу авиакомпаниям международных допусков".