Суд арестовал недвижимость основателя Межпромбанка по делу о преднамеренном банкротстве

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал объекты недвижимости экс-владельца Межпромбанка и бывшего члена Совета Федерации Сергея Пугачева по делу о преднамеренном банкротстве. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Басманный суд арестовал девять объектов недвижимости Пугачева, среди которых земельные участки и жилые дома, а также несколько нежилых помещений, расположенных в Московской области", - сказала она.

В России бывшему главе Межпромбанка инкриминируется присвоение или растрата в особо крупном размере, а также злоупотребление полномочиями. По данным Следственного комитета РФ, в 2009 году Межпромбанк выдал подконтрольным Пугачеву организациям 120 невозвратных кредитов на 64 млрд рублей. Кроме того, считает следствие, в 2008-2009 годах были похищены 28 млрд рублей, выделенных Банком России в качестве беззалоговых кредитов.

В январе 2016 года Генпрокуратура России направила в Великобританию запрос о выдаче Сергея Пугачева, однако к тому моменту он покинул страну. По информации Агентства по страхованию вкладов, экс-банкир скрывается во Франции. В феврале 2016 года Высокий суд Лондона заочно приговорил его к двум годам лишения свободы, признав виновным в 12 случаях невыполнения судебных решений, включая запрет на выезд за пределы Великобритании.

В марте нынешнего года Генпрокуратура РФ направила запрос во Францию о выдаче бывшего владельца Межпромбанка.