Проходящий процедуру банкротства бизнесмен Кехман может иметь скрытые активы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /Корр. ТАСС Анна Артемова/. Бизнесмен Владимир Кехман, проходящий процедуру банкротства [реализации имущества], может иметь скрытые активы. В последние месяцы должник жил в отеле премиум-класса и совершал заграничные поездки, сообщил во вторник во время заседания в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области представитель Сбербанка - одного из кредиторов бизнесмена.

"Проявилась некая активность должника: он совершал заграничные командировки и жил в отеле премиум-класса Marriott в Новосибирске. Мы полагаем, что у должника есть некие [скрытые] активы. Необходимо выяснить, за счет каких источников осуществлялась данная деятельность", - сказал в ходе заседания представитель Сбербанка и пояснил, что в связи с этим предстоит определить, есть ли у Кехмана имущество, которое можно включить в конкурсную массу.

Управляющий по процедуре банкротства бизнесмена Михаил Бологов, в свою очередь, подтвердил, что Кехман жил в отеле и ездил за границу. Однако он отметил, что ему неизвестны источники дохода бизнесмена. По мнению Бологова, объяснить траты, о которых говорил представитель Сбербанка, смогут Михайловский и Новосибирский театр, где трудится бизнесмен.

Ранее во вторник суд продлил процедуру банкротства Кехмана до 28 ноября.

История банкротства

Бологов ранее сообщал, что с открытых торгов реализовано все имущество должника, включенное в конкурсную массу. Остался лишь вопрос с реализацией недвижимости Кехмана в городе Пушкине, который входит в состав Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что имущество бизнесмена будет продано на торгах, в том числе икона стоимостью 400 тыс. рублей, портрет Кехмана за 15 тыс. рублей, а также запонки за 200 тыс. рублей.

Задолженность Кехмана перед кредиторами составляет 9 млрд рублей. Среди кредиторов - Сбербанк (в реестр включены требования на 4,3 млрд рублей), Райффайзенбанк (420,1 млн рублей), Промсвязьбанк (1,7 млрд рублей), Юникредит банк (434,3 млн рублей), ООО "Аквамарин" (1,4 млрд рублей) и ООО "Пулковская торговая компания" (904 млн рублей). Ранее Арбитраж отказал Кехману в удовлетворении требования о признании на территории России определения Высокого суда правосудия Англии, который уже признал его банкротом.

Кехман, возглавляющий Михайловский театр в Петербурге, в 2015 году был назначен генеральным директором Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ). Ранее сообщалось, что он покинет пост руководителя НОВАТ в ближайшее время, сейчас Кехман находится в отпуске.