"Газпром" выделил 1 млрд рублей для газификации Карелии

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. "Газпром" выделил 1 млрд рублей для развития газификации Карелии и проектирования 22 газопроводов. Вопросы сотрудничества компании и правительства региона обсудили в ходе рабочей встречи во вторник в Москве председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и главы Карелии Артур Парфенчиков, сообщила пресс-служба холдинга.
"Особое внимание было уделено развитию газификации региона. По состоянию на 1 января 2017 года уровень газификации Карелии составил 6,6%. Для продолжения этой работы в 2017 году компания выделила 1 млрд рублей", - говорится в сообщении.
В частности, завершено строительство двух межпоселковых газопроводов в Олонецком районе. Ведется проектирование газопровода-отвода "Волхов - Сегежа - Костомукша" для газификации Медвежьегорского, Сегежского районов и города Костомукша. Разрабатывается проектная документация для сооружения трех газопроводов-отводов, трех газораспределительных станций и 13 газопроводов в Питкярантском, Лахденпохском и Сортавальском районах, а также пяти газопроводов - в Пудожском.
Миллер и Парфенчиков обсудили также работу "Газпрома" по развитию региональной системы теплоснабжения. По данным пресс-службы, компания выполнила основной объем программы реконструкции, технического перевооружения и строительства объектов теплоснабжения на территории Северного Приладожья. В 2013-2017 гг. холдинг построил и реконструировал запланированные 63 котельные, ведет замену теплосетей.
По данным компании, "Газпром" направил на развитие газификации в 2007-2016 гг. 8,36 млрд рублей. Построено 12 газопроводов протяженностью 271 км. Утверждена программа развития газоснабжения и газификации региона до 2021 года. В рамках программы "Газпром - детям" на территории республики построены три физкультурно-оздоровительных комплекса с универсальными залами и бассейнами в Петрозаводске, Сортавале и Питкяранте, многофункциональные спортивные площадки и футбольное поле.
Как сообщалось ранее, "Газпром" планировал вложить в газификацию Карелии до 2020 года 18 млрд рублей. В город Сегежа газ планировали пустить в 2020 году, в Костомукшу - в 2022 году. Первой группой потребителей определено население, второй - котельные и промышленные предприятия. Пуск газа позволит создать сбалансированную энергетическую инфраструктуру северных районов Карелии.