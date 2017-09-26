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ЦБ согласовал методологию "Эксперт РА" по присвоению рейтингов компаниям и страховщикам

Экономика и бизнес
26 сентября, 19:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Документ будет опубликован в ближайшее время, сообщили ТАСС источники на финансовом рынке

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Банк России согласовал методологию рейтингового агентства "Эксперт РА" по присвоению рейтингов корпорациям и страховым компаниям, сообщили ТАСС два источника на финансовом рынке.

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"Методология по присвоению рейтингов корпорациям и страховщикам прошла одобрение ЦБ. Документ об этом должен быть опубликован в ближайшее время", - сообщил один из источников ТАСС. Второй собеседник агентства это подтвердил.

Таким образом, негосударственным пенсионным фондам (НПФ) не придется распродавать бумаги, у которых нет рейтинга от национального агентства: бумаги могут получить рейтинг "Эксперт РА" по новой методологии. До сих пор методологии по присвоению рейтингов корпорациям и страховщикам были одобрены регулятором только у Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

Для присвоения рейтингов по национальной шкале закон о рейтинговых агентствах обязывает компанию иметь юридическое лицо в РФ, которое должно пройти аккредитацию в ЦБ. После этого агентство должно предоставить регулятору методологию на одобрение, и только после оно имеет право присваивать рейтинги.

На данный момент "Эксперт РА" присвоило около 80 рейтингов компаниям и около 60 - страховщикам.

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