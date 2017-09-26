Медведев обсудит 29 сентября в Москве с премьером Киргизии двусторонние отношения

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев обсудит с премьер-министром Киргизии Сапаром Исаковым интеграционное взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза 29 сентября в Москве. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства.

"В ходе беседы председатель правительства России и Сапар Исаков обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, включая тематику сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической и культурно-гуманитарной областях", - указывает пресс-служба.

Премьер-министр Киргизии будет находиться в России с официальным визитом.