Медведев обсудит 29 сентября в Москве с премьером Киргизии двусторонние отношения

Колобков надеется, что имена 95 оправданных российских спортсменов скоро будут названыСпорт 26 сентября, 19:49
РВСН выполнили с "Капустина Яра" испытательный пуск МБР "Тополь"Армия и ОПК 26 сентября, 19:42
ГП Украины получила доступ к разговорам всех абонентов "Киевстара" во время "майдана"Международная панорама 26 сентября, 19:34
СМИ: Мартен Фуркад будет знаменосцем сборной Франции на ОИ-2018Спорт 26 сентября, 19:27
WADA приостановило аккредитацию антидопинговой лаборатории в ПарижеСпорт 26 сентября, 19:12
Евролига: календарь FIBA не решает вопрос участия лучших игроков в матчах отбора КМ-2019Спорт 26 сентября, 19:10
Колобков: Россия будет руководствоваться рекомендациями ЮНЕСКО в борьбе с допингомСпорт 26 сентября, 19:07
Украина заявила, что не откажется от закона об образованииМеждународная панорама 26 сентября, 18:57
Рижское "Динамо" объявило о подписании контракта с хоккеистом ЖердевымСпорт 26 сентября, 18:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев обсудит с премьер-министром Киргизии Сапаром Исаковым интеграционное взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза 29 сентября в Москве. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства.
"В ходе беседы председатель правительства России и Сапар Исаков обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, включая тематику сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической и культурно-гуманитарной областях", - указывает пресс-служба.
Премьер-министр Киргизии будет находиться в России с официальным визитом.