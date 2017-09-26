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Медведев обсудит 29 сентября в Москве с премьером Киргизии двусторонние отношения

Экономика и бизнес
26 сентября, 18:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Сапар Исаков будет находиться в РФ с официальным визитом

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев обсудит с премьер-министром Киргизии Сапаром Исаковым интеграционное взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза 29 сентября в Москве. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства.

"В ходе беседы председатель правительства России и Сапар Исаков обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, включая тематику сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической и культурно-гуманитарной областях", - указывает пресс-служба.

Премьер-министр Киргизии будет находиться в России с официальным визитом.

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Персоны
Исаков, Сапар Джумакадырович Медведев, Дмитрий Анатольевич
Темы
Евразийский экономический союз
Страны
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