Тверская область сэкономит 3 млрд руб. до 2020 года из-за реструктуризации госдолга

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Власти Тверской области рассчитывают сэкономить порядка 3 млрд рублей до 2020 года за счет участия региона в программе реструктуризации госдолга. Как сообщил журналистам во вторник губернатор Игорь Руденя, сэкономленные средства планируется направить на развитие бизнеса.
"[За счет участия в программе реструктуризации] мы сможем оставить в обороте большое количество денежных средств, мы оцениваем это не менее чем в 3 млрд рублей, и это даст дополнительную возможность стимулировать развитие бизнеса и нашей региональной экономики", - сказал Руденя после заседания правительственной комиссии по региональному развитию в РФ.
Он добавил, что участие в программе реструктуризации позволит отсрочить выплаты до 2020 года по кредитным обязательствам, которые ранее были приняты бюджетом Тверской области.
"Далее, если мы будем соблюдать все параметры нашего бюджета, то мы сможем продлить реструктуризацию на несколько лет вперед", - отметил глава региона.
По данным правительства Тверской области, общий долг региона в начале текущего года составил 26,4 млрд рублей. По итогам прошлого года он снизился на 1,6 млрд рублей.
Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин на совещании в Ульяновске на прошлой неделе сообщил, что с 1 января 2018 года будет запущена программа реструктуризации накопленных бюджетных кредитов регионов. Мероприятие рассчитано минимум на семь лет и может быть продлено до 12 лет.
В первые два года регионы должны будут выплачивать только 5% долга ежегодно. Такой график позволит субъектам только в ближайшие два года высвободить в общей сложности 428 млрд рублей.
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак отметил, что объем программы реструктуризации бюджетных кредитов регионам РФ составит 730 млрд рублей, в программе примут участие более 70 субъектов РФ.