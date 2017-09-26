СМИ: Uber может покинуть канадскую провинцию Квебек из-за ужесточения требований

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Американский онлайн-сервис заказа такси Uber, объявил, что после 14 октября не будет предоставлять услуги в канадской провинции Квебек, если ее власти не смягчат новые требования к компании. Об этом сообщил во вторник телеканал CBC.

В прошлом октябре в Квебеке был запущен пилотный проект, который позволил Uber действовать на его территории. В минувшую пятницу власти провинции одобрили продление данного проекта, но с более строгими условиями, которые не устраивают онлайн-сервис. Одним из них является требование, согласно которому водители Uber, как и другие таксисты, должны проходить 35-часовое обучение, что, по мнению компании, является чрезмерным. Как отмечает телеканал, в настоящий момент продолжительность курса подготовки составляет 20 часов.

Кроме того, правительство провинции также требует, чтобы проверки криминальной истории водителей Uber осуществлялись полицией, а не частными компаниями, которые занимаются ими в настоящий момент.

Uber - онлайн-сервис автомобильных перевозок, позволяющий через приложение на мобильном телефоне воспользоваться услугами водителей частных автомобилей. Эта американская компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско (штат Калифорния) была основана в 2009 году. Сейчас Uber действует в более чем 500 городах в почти 80 странах.