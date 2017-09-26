"ВКонтакте" выпустила самое масштабное обновление за несколько лет

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Управляющий директор "ВКонтакте" Андрей Рогозов в рамках VK Media Day заявил о "крупнейшем обновлении" приложения социальной сети для iOS и Android за последние несколько лет. В обновленном приложении "ВКонтакте" был внедрен алгоритм персональных рекомендаций контента от интересных авторов "Прометей", который основан на искусственном интеллекте.
В новой версии приложения для мобильных устройств исчезло боковое меню, основные разделы перемещены в нижнюю часть экрана. Также были улучшены алгоритм поиска и работа системы уведомлений.
"ВКонтакте" также представила нововведения в сфере монетизации. В частности, социальная сеть запустила в полноценную эксплуатацию новую систему размещения рекламы - рекламную сеть. Она учитывает тематику группы и самостоятельно подбирает релевантные для пользователя и сообщества рекламные объявления.
Однако вместе с введением новой системы пользователи "ВКонтакте" не станут видеть больше рекламы, уточнили представители соцсети. Они также рассказали о появлении возможности подключаться к рекламной сети не только для сообществ, но и для личных страниц.