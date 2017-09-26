Трехлетний план мероприятий по цифровой экономике представят на "Открытых инновациях"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Основные положения трехлетнего плана мероприятий в рамках реализации программы развития цифровой экономики в России будут представлены на международном форуме инновационного развития "Открытые инновации", который пройдет с 16 по 18 октября в технопарке "Сколково".

В июле 2017 года правительство утвердило программу "Цифровая экономика России" до 2025 года, в рамках которой планируется внедрение высоких технологий в ведущие отрасли экономики. Для реализации программы будет разработан детальный план мероприятий на три года (2018-2020 годы), в котором будут описаны конкретные шаги, ответственные лица и организации, а также объемы необходимого финансирования. "Основные положения плана мероприятий планируется представить 16-18 октября в рамках международного форума инновационного развития "Открытые инновации", главной темой которого в этом году станет цифровая экономика", - рассказали ТАСС в автономной некоммерческой организации "Цифровая экономика" (отвечает за взаимодействие бизнеса, экспертов и власти в реализации программы, участвует в разработке плана).

Программа "Цифровая экономика России" состоит из пяти направлений, посвященных нормативному регулированию, образованию, кадрам, кибербезопасности, формированию исследовательских компетенций и IT-инфраструктуре.

В программе указаны показатели, которые необходимо достичь за период ее реализации. В частности, к этому сроку 97% домашних хозяйств в Россиидолжны иметь доступ к широкополосному интернету (100 Мбит/с), а во всех городах-миллионниках должно быть обеспечено устойчивое покрытие сети 5G и выше.

Планируется также, что в России появятся 10 предприятий в сфере высоких технологий и столько же цифровых платформ для основных отраслей экономики, вузы будут выпускать более 120 тыс. специалистов в сфере IT в год, а "доля населения, обладающего цифровыми навыками", составит 40%.