Евгений Ковнир из АСИ возглавил АНО "Цифровая экономика"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Генеральным директором автономной некоммерческой организации (АНО) "Цифровая экономика" назначен Евгений Ковнир, который ранее отвечал в Агентстве стратегических инициатив (АСИ) за Национальную технологическую инициативу. Об этом говорится в выписке Федеральной налоговой службы, подтверждающей регистрацию АНО (имеется в распоряжении ТАСС).

О том, что Ковнир может возглавить АНО, ранее говорили источники ТАСС. До прихода в АСИ Ковнир с 2013 по 2015 гг. возглавлял департамент развития отрасли информационных технологий в Минкомсвязи. Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров отмечал, что поддерживает кандидатуру Ковнира.

Как говорится в выписке ФНС, российские компании учредили автономную некоммерческую организацию "Цифровая экономика" для участия в реализации программы развития цифровой экономики России. Среди учредителей АНО - операторы "Мегафон", МТС, "Вымпелком" и "Ростелеком", интернет-компании "Яндекс" и Mail.ru Group, госкорпорации "Росатом" и "Ростех", а также Сбербанк и "ВЭБ Инновации", Rambler & Co, "Открытая мобильная платформа" и "1С", "Почта России", Фонд Сколково и АСИ.

АНО будет обеспечивать взаимодействие между бизнесом, экспертными сообществами и органами государственной власти при реализации программы "Цифровая экономика". В АНО рассказали ТАСС, что до конца сентября в организации будут сформированы рабочие группы по направлениям программы. Эти рабочие группы будут участвовать в разработке трехлетнего плана мероприятий по развитию цифровой экономики на 2018-2020 гг. в рамках программы, уточнили в АНО. Они также будут оценивать эффективность реализации самой программы.