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Обвинения Касперского в США не сказались на деятельности компании в Италии

Экономика и бизнес
26 сентября, 20:33 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Вера Щербакова

Глава отделения Kaspersky lab Italia Мортен Лен сообщил, что среди клиентов компании в Италии есть госучреждения

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РИМ, 26 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Обвинения в адрес "Лаборатории Касперского" в США и призыв к госучреждениям отказаться от ее продукции никак не сказались на деятельности компании в Италии, где среди ее клиентов есть и государственные учреждения. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал во вторник глава отделения Kaspersky lab Italia Мортен Лен.

"Это - дело исключительно американское, в Италии мы продолжаем работать без проблем. У нас здесь набор важных клиентов как в крупном частном бизнесе, так и на потребительском рынке. Мы работаем с военными, карабинерами, крупными банками, которые сталкиваются со сложными проблемами, а мы помогаем их решать наряду с другими разработчиками", - сказал менеджер.

Среди клиентов Касперского - министерство иностранных дел Италии, неоднократно в течение последнего года сообщавшее о серии хакерских атак, которым подвергались базы данных ведомства. "Министерство - это сложный организм, у них не один поставщик продуктов кибербезопасности, и мы один из них", - сказал Лен, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС. При этом собеседник агентства не стал комментировать последний инцидент со взломом базы данных итальянского банка Unicredit.

Специалист рассказал, что хакерский след можно проследить по тому, какой язык используется при кодировке. "Среди языков, которые мы выявляем, часто встречается русский, также китайский, португальский, английский. Но крайне тяжело найти исполнителя хакерской атаки. Поэтому сразу после громкого хакерского взлома почти невозможно сказать, кто за ним стоит", - сказал он, комментируя последние международные хакерские атаки, в организации которых США обвинили Россию.

"Наша роль заключается в борьбе с киберпреступностью, защите инноваций в новых сферах, где уровень безопасности пока не очень высокий. Наша задача защищать индустрию, инфраструктуру. И мы всегда делали только это, на высоком мировом уровне", - заключил собеседник агентства.

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Ограничения против "Лаборатории Касперского" в США
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