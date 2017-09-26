Эксперт: хлеб на Украине за год подорожал на 21%

КИЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Цены на хлеб на Украине за год выросли на 20,9%. Об этом сообщил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"Цены на муку первого сорта с сентября 2016 по сентябрь 2017 года выросли на 12%, мука ржаная выросла в цене на 4,5%, в то же время хлеб пшеничный из муки первого сорта подорожал на 19% за год, а хлеб ржано-пшеничный - наиболее социально ориентированный хлеб - подорожал на 20,9%", - приводит его слова агентство УНИАН.

Он отметил, что в стоимости буханки хлеба всего 50% занимает мука, все остальное - это минимальная заработная плата, электроэнергия и транспортные расходы. "Мы должны понимать, что при изменении всех этих составляющих мы будем иметь тенденцию роста цен на хлеб. И даже при более-менее стабильной цене на муку все равно цены на этот продукт будут расти. Сейчас мы можем наблюдать, что каждый месяц хлеб добавляет 1-1,5% к своей цене", - добавил эксперт.

По его словам, эта тенденция является тревожной, учитывая то, что государство с июля отказалось от регулирования цен на социальные продукты питания, в частности, на хлеб.

В свою очередь ассоциация фермеров и частных землевладельцев прогнозирует рост цены на хлеб примерно в 20% до марта 2018 года в несколько этапов.

Подорожали почти все продукты

Ранее во вторник пресс-служба Ассоциации поставщиков торговых сетей сообщила, что почти все социальные продукты питания на Украине выросли в цене в текущем году. "С начала года подорожали более 90% социальных продуктов питания", - отметил руководитель организации Алексей Дорошенко.

По сообщению Ассоциации, данные Госстата свидетельствуют о том, что за восемь месяцев стремительно подорожало мясо, в частности, свинина и говядина добавили в цене соответственно 43% и 24%. Кроме того, на 35% стала выше цена сала, мягкого сыра - на 16%, сливочного масла - на 8%, вареных колбас - 17%.

Более чем на 20% подорожали овощи: морковь - на 90%, лук - на 48%, капуста - на 53%, свекла - 31%, а картофель - на 20%.