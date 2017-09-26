"Норникель" запустил совместно со "Сколково" программу обучения топ-менеджеров компании

Трамп: США готовы к "разрушительному военному" варианту разрешения ситуации вокруг КНДРМеждународная панорама 26 сентября, 21:39
Трамп надеется, что ЕС последует примеру США и введет санкции против ВенесуэлыМеждународная панорама 26 сентября, 21:23
Источник: задолженность "ВИМ-Авиа" перед аэропортами РФ составляет более 660 млн рублейЭкономика и бизнес 26 сентября, 21:21
СМИ: независимость Иракского Курдистана на референдуме поддержали 91,83% голосовавшихМеждународная панорама 26 сентября, 21:20
Новым президентом Российской академии наук избран Александр СергеевНаука 26 сентября, 21:16
"ВИМ-Авиа" может прекратить полетыЭкономика и бизнес 26 сентября, 21:07
Болельщики "Ливерпуля" получили памятные майки перед матчем со "Спартаком"Спорт 26 сентября, 20:59
Что означает для РАН избрание президентом Александра СергееваНаука 26 сентября, 20:40
США расширили санкционные списки по КНДРМеждународная панорама 26 сентября, 20:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. "Норникель" совместно с Московской школой управления (МШУ) "Сколково" запустил инновационную образовательную программу "Операционная эффективность", призванную повысить эффективность управления производством, сообщила во вторник пресс-служба компании. Обучение пройдут 55 руководителей промышленных подразделений и главного офиса компании.
"В течение пяти учебных модулей ключевые сотрудники компании будут повышать уровень знаний о бизнес-процессах при помощи ведущих российских и зарубежных преподавателей, экспертов и тренеров", - говорится в сообщении.
Как пояснил президент МШУ "Сколково" Андрей Шаронов, программа носит проектный характер. "Результатом станет не количество прослушанных лекций, а качество проектов, которые будут реализовываться. Перед учащимися выступят интересные спикеры, профессора ведущих международных бизнес- школ", - отметил он, его слова приводит пресс-служба.
Цель обучения - формирование современного подхода к управлению производством, который включает в себя расширение горизонта планирования и общего видения будущего компании, развитие ключевых управленческих компетенций, анализ новейших технологий, подходов и лучших практик управления производством, поиск возможностей их применения и тиражирования на предприятиях.
"Рассчитывать на то, что внешняя среда все время будет благоприятной, не приходится. Поэтому единственный способ быть конкурентоспособными и выживать в любых условиях - это быть в хорошей форме внутренне, быть эффективными. Это означает быстро и гибко реагировать на изменения внешней среды, хорошо понимать собственный бизнес", - подчеркнул президент "Норникеля" Владимир Потанин, его цитирует пресс-служба компании.
Ключевой задачей слушателей станет подготовка стратегических проектов, направленных на рост операционной эффективности предприятий "Норникеля". Обучение будет проходить на фоне рассмотрения конкретных кейсов и проектов, сообщает пресс-служба.