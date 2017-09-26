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"Норникель" запустил совместно со "Сколково" программу обучения топ-менеджеров компании

Экономика и бизнес
26 сентября, 21:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Обучение пройдут 55 руководителей промышленных подразделений и главного офиса компании

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. "Норникель" совместно с Московской школой управления (МШУ) "Сколково" запустил инновационную образовательную программу "Операционная эффективность", призванную повысить эффективность управления производством, сообщила во вторник пресс-служба компании. Обучение пройдут 55 руководителей промышленных подразделений и главного офиса компании.

"В течение пяти учебных модулей ключевые сотрудники компании будут повышать уровень знаний о бизнес-процессах при помощи ведущих российских и зарубежных преподавателей, экспертов и тренеров", - говорится в сообщении.

Как пояснил президент МШУ "Сколково" Андрей Шаронов, программа носит проектный характер. "Результатом станет не количество прослушанных лекций, а качество проектов, которые будут реализовываться. Перед учащимися выступят интересные спикеры, профессора ведущих международных бизнес- школ", - отметил он, его слова приводит пресс-служба.

Цель обучения - формирование современного подхода к управлению производством, который включает в себя расширение горизонта планирования и общего видения будущего компании, развитие ключевых управленческих компетенций, анализ новейших технологий, подходов и лучших практик управления производством, поиск возможностей их применения и тиражирования на предприятиях.

"Рассчитывать на то, что внешняя среда все время будет благоприятной, не приходится. Поэтому единственный способ быть конкурентоспособными и выживать в любых условиях - это быть в хорошей форме внутренне, быть эффективными. Это означает быстро и гибко реагировать на изменения внешней среды, хорошо понимать собственный бизнес", - подчеркнул президент "Норникеля" Владимир Потанин, его цитирует пресс-служба компании.

Ключевой задачей слушателей станет подготовка стратегических проектов, направленных на рост операционной эффективности предприятий "Норникеля". Обучение будет проходить на фоне рассмотрения конкретных кейсов и проектов, сообщает пресс-служба.

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Потанин, Владимир Олегович
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