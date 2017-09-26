"ВИМ-Авиа" может прекратить полеты

МОСКВА, 26 сентября. /Корр. ТАСС Мария Амирджанян, Мария Дорохина/. Авиакомпания "ВИМ-Авиа", десятая крупнейшая авиакомпания РФ, стоит на грани приостановления перевозок. Самолеты перевозчика находятся под угрозой ареста, а рейсы компании переносятся из Домодедово во Внуково, готового идти на компромиссы по оплатам услуг. Росавиация ищет другие авиакомпании, которые смогут обеспечить перевозку пассажиров, причем рассматриваются как российские авиакомпании, так и зарубежные.

"ВИМ-Авиа" с прошлой недели допустила ряд критических задержек в расписании, которые в итоге могут повлечь за собой полную приостановку деятельности авиакомпании. В понедельник Росавиация сообщила о том, что финансирование перевозчика заморожено, у авиакомпании закончились оборотные средства. Во вторник замминистра транспорта Валерий Окулов сообщил, что долговая нагрузка компании только по обслуживанию в Домодедово превышает 500 млн рублей, но полностью сумма еще не подсчитана.

Как сообщил официальный представитель Росавиации Сергей Извольский, проблемы компании возникли из-за "агрессивной политики" по увеличению воздушного флота.

"Авиакомпания "ВИМ-Авиа" начала агрессивную политику, значительно расширила свой воздушный флот путем приобретения в лизинг дальнемагистральных самолетов, таких как Airbus A330, Boeing 777, и с учетом этих больших машин формировала свое расписание, к сожалению, не рассчитав своих сил и не приняв в расчет ряд обстоятельств, которые кардинально повлияли на ее деятельность", - сказал он в эфире канала "Россия 1".

Наибольшая статья расходов авиакомпании - лизинговые платежи. По ним у "ВИМ-Авиа" также сформирована большая задолженность: Росавиация сообщала, что самолеты авиакомпании находятся под угрозой ареста, поскольку перевозчик имеет большую просроченную задолженность перед лизингодателями. Более того, самолет авиакомпании не выпускают из аэропорта Антальи - что также происходит, когда лизинговые платежи за самолет не выплачены. Пассажиров "ВИМ-Авиа" из Антальи вывезут российские "Роял Флайт" и "Азур Эйр".

"ВИМ-Авиа" полностью прекратит чартерные рейсы по России и за рубеж, сообщил во вторник Минтранс РФ. В Росавиации, в свою очередь, намекнули на скорый отзыв сертификата эксплуатанта, пояснив, что 200 млн рублей на компенсацию другим авиакомпаниям будут взяты из федбюджета по постановлению правительства, которое регламентирует порядок выплат перевозчикам, заключивших договор с авиакомпанией, в отношении которой принято решение о приостановлении действия сертификата эксплуатанта. Сертификат эксплуатанта - основной документ для авиакомпании, он дает право на выполнение полетов.

Как сообщала Росавиация, в рамках предложенных условий представители авиакомпаний "Уральские авиалинии", "АйФлай", Red Wings, "НордСтар", "Икар", "Северный ветер" и "Якутия" выразили готовность перевозить пассажиров по билетам "ВИМ- Авиа" внутри России. Более того, греческая Ellin air заявила о готовности за свой счет перевезти пассажиров авиакомпании.

Госпомощь

При этом, судя по всему, госгарантий или другой финансовой помощи от государства, как это было с некогда второй крупнейшей в России "Трансаэро" (тогда государство дважды предоставляло компании госгарантии по кредитам), для "ВИМ-Авиа" не планируется. Министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил, что господдержка "ВИМ-Авиа" бессмысленна, "поскольку компания уже практически прекратила работу".

Вместо этого планируется за счет бюджетных и внебюджетных источников профинансировать деятельность авиакомпаний, которые будут помогать перевозить пассажиров "ВИМ-Авиа". Так, 200 млн из федерального бюджета на 2018 год планируется выплатить для компенсации затрат авиакомпаниям, которые выполнят перевозку пассажиров на внутренних регулярных направлениях. Финансировании международных чартерных рейсов для вывоза туристов из-за рубежа будет проходить за счет внебюджетных средств.

Все вернутся домой

Основная глубина продаж авиабилетов "ВИМ-Авиа" - до конца октября 2017 года, сообщил во вторник журналистам руководитель Ростуризма Олег Сафонов. При этом пик вывоза с отдыха туристов, которые должны были лететь "ВИМ-Авиа", придется на конец сентября, уточняют в ассоциации "Турпомощь". По состоянию на 26 сентября было продано 196 тыс. 633 билета "ВИМ-Авиа", из них 101 тыс. билетов была реализована в рамках турпакетов, сообщили ТАСС в пресс-службе Ростуризма.

Сафонов заверил, что сложившаяся ситуация не приведет к коллапсу на рынке, а все туристы, находящиеся на отдыхе, будут возвращены домой - даже те, которые оказались без обратных билетов на руках. Причем некоторые туроператоры, например, Coral Travel и Anex Tour, уже начали вывозить туристов с курортов за свой счет, сообщил журналистам директор "Турпомощи" Александр Осауленко. Остальные пока продлевают туристам проживание в отелях.

"Туроператоры размещают туристов в отелях, продлевают время их отдыха, кому-то оплачивают обратную авиационную перевозку (...) Перевозкой авиакомпании "ВИМ-Авиа" воспользовались девять туроператоров: восемь туроператоров выездного туризма и один - внутреннего (среди них - Coral, Anex, "Интурист", Mouzenidis, Tez Tour, "Натали Турс" и "Спасские ворота" - прим. ТАСС.). Практически все туроператоры уже начали за свой счет работу по возврату туристов на родину", - отметил Сафонов.

За границей, по данным Ростуризма, находятся почти 39 тыс. туристов, которые должны были лететь рейсами "ВИМ- Авиа", в основном они сосредоточены в Турции. Также клиенты "ВИМ-Авиа" сейчас находятся в Италии, Испании, Греции и на Кипре, но там численность отдыхающих менее значительна: где-то - порядка 1-2 тыс. человек, где-то - несколько сотен, сообщил Осауленко.

Помимо отдыхающих за рубежом на российских курортах "застряли" 1 тыс. 550 туристов - клиентов "ВИМ-Авиа". Кроме того, пока не могут вылететь из России на родину 2 тыс. 200 китайских туристов. Всем этим туристическим группам будет обеспечено возвращение домой, схема сейчас обсуждается, заверил руководитель Ростуризма.

Что касается туристов, которые приобрели туры с перелетами "ВИМ-Авиа", но пока не улетели на отдых, то они смогут вернуть потраченные деньги за не оказанную услугу через суд, сообщил Сафонов. При этом Ростуризм окажет таким туристам информационную поддержку и расскажет, как лучше действовать.