На Украине впервые продали квартиру за криптовалюту Etherеum

КИЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Первая на Украине официальная сделка по продаже квартиры за криптовалюту Etherеum осуществлена в Киеве. Об этом сообщается на сайте юридической фирмы Juscutum, сопровождавшей сделку.

"Как отмечают в Государственном агентстве по вопросам электронного правительства, это первая в мире электронная трансатлантическая сделка по обмену недвижимости на криптовалюту Etherеum с использованием смарт-контракта блокчейна Etherеum", - говорится в сообщении компании.

Сделка на сумму, эквивалентную $60 тыс., осуществлялась на платформе стартапа Propy. "Квартиру поменяли на сумму в криптовалюте согласно договору мены, заключив смарт-контракт", - отмечается в сообщении.

Ранее первая в мире сделка по покупке недвижимости за биткоины состоялась в Техасе.

При этом Национальный банк Украины не признает криптовалюту не только валютой, но и любым другим платежным средством. По мнению регулятора, считать ее таковыми не позволяет отсутствие центрального эмитента.