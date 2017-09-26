Источник: задолженность "ВИМ-Авиа" перед аэропортами РФ составляет более 660 млн рублей

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Задолженность перед аэропортами РФ авиакомпании "ВИМ-Авиа", которая стоит на грани приостановления перевозок, составляет более 660 млн рублей, сообщил ТАСС источник, близкий к руководству "ВИМ-Авиа".

"Задолженность "ВИМ-Авиа" перед аэропортами РФ составляет 667,6 млн рублей. По нашим подсчетам, основная долговая нагрузка приходится на Домодедово, ему компания должна 573,5 млн рублей. По остальным аэропортам 1-4 млн руб.", - сообщил источник.

"ВИМ-Авиа" объявила о решении полностью прекратить чартерные перевозки пассажиров к местам отдыха из-за "тяжелой экономической ситуации", вследствие чего финансирование компании заморожено.

По данным Ростуризма, за границей находятся почти 39 тыс. туристов, которые должны были лететь рейсами "ВИМ-Авиа", в основном они сосредоточены в Турции. На российских курортах "застряли" 1,55 тыс. туристов - клиентов "ВИМ-Авиа". Кроме того, пока не могут вылететь из России на родину 3,1 тыс. китайских туристов.

На наиболее социально значимых направлениях на Дальний Восток к перевозкам пассажиров "ВИМ-Авиа" могут подключиться другие российские авиакомпании.

Как сообщили в Росавиации, собственник "ВИМ-Авиа" в ходе совещания по вопросам операционной деятельности компании заявил, что у перевозчика нет ни оборотных, ни заемных финансовых средств для продолжения перевозок пассажиров собственными силами. При этом ранее "ВИМ-Авиа" сдавала в агентство воздушного транспорта отчетность, которая свидетельствовала о благополучном состоянии авиакомпании.