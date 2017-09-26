Экс-владелец Межпромбанка Пугачев заявил, что не имеет собственности в России

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Экс-владелец Межпромбанка и бывший член Совета Федерации Сергей Пугачев заявил, что не владеет собственностью на территории России. Так он прокомментировал сообщение об аресте судом его недвижимости.
"По факту я, конечно, не владею никаким имуществом на территории Российской Федерации, не имею ни малейшего представления, о чем идет речь", - сказал Пугачев в эфире радиостанции "Коммерсант FM".
Ранее во вторник пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева сообщила ТАСС, что суд арестовал девять объектов недвижимости Пугачева, включая земельные участки, дома и несколько нежилых помещений.
В России бывшему главе Межпромбанка инкриминируют присвоение или растрату в особо крупном размере, а также злоупотребление полномочиями. По данным Следственного комитета, в 2009 году Межпромбанк выдал подконтрольным Пугачеву организациям 120 невозвратных кредитов на 64 млрд рублей. Кроме того, считает следствие, в 2008-2009 годах были похищены 28 млрд рублей, выделенных Банком России в качестве беззалоговых кредитов.
В марте нынешнего года Генпрокуратура РФ направила запрос во Францию о выдаче бывшего владельца Межпромбанка.