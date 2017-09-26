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Экс-владелец Межпромбанка Пугачев заявил, что не имеет собственности в России

Экономика и бизнес
26 сентября, 22:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Суд ранее арестовал девять объектов недвижимости Пугачева, включая земельные участки, дома и несколько нежилых помещений

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Экс-владелец Межпромбанка и бывший член Совета Федерации Сергей Пугачев заявил, что не владеет собственностью на территории России. Так он прокомментировал сообщение об аресте судом его недвижимости.

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"По факту я, конечно, не владею никаким имуществом на территории Российской Федерации, не имею ни малейшего представления, о чем идет речь", - сказал Пугачев в эфире радиостанции "Коммерсант FM".

Ранее во вторник пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева сообщила ТАСС, что суд арестовал девять объектов недвижимости Пугачева, включая земельные участки, дома и несколько нежилых помещений.

В России бывшему главе Межпромбанка инкриминируют присвоение или растрату в особо крупном размере, а также злоупотребление полномочиями. По данным Следственного комитета, в 2009 году Межпромбанк выдал подконтрольным Пугачеву организациям 120 невозвратных кредитов на 64 млрд рублей. Кроме того, считает следствие, в 2008-2009 годах были похищены 28 млрд рублей, выделенных Банком России в качестве беззалоговых кредитов.

В марте нынешнего года Генпрокуратура РФ направила запрос во Францию о выдаче бывшего владельца Межпромбанка.

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