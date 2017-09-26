Росреестр снизит количество плановых проверок в Москве в 10 раз в 2018 году

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Управление Росреестра по Москве снизит количество плановых проверок в столице в 10 раз в 2018 году по отношению к уровню 2017 года - до 33 проверок. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на руководителя Игоря Майданова.
"В 2017 году [Росреестром] был введен риск-ориентированный подход, сохраняющий проверочные мероприятия в отношении объектов с повышенным риском. В результате в следующем году ожидается снижение числа плановых проверок не менее чем в 10 раз", - отметил глава столичного управления.
В пресс-службе добавили, что речь идет о 33 плановых проверках в 2018 году. За восемь месяцев 2017 года проведено 215 плановых проверок, за этот же период в 2018 году пройдет не более 22 проверок, пояснили в Росреестре по Москве. "Ключевая цель проверок - не сбор штрафов, а соблюдение земельного законодательства", - прокомментировал тактику Росреестра Майданов.
Ведомство начало для этого в том числе активнее применять новую форму проверочных мероприятий - "административное обследование", когда соблюдение собственником или владельцем участка обязательных требований земельного законодательства оценивается без привлечения его к проверочным мероприятиям. Доля таких обследований уже составляет 11% от общего числа проверок.
Как сообщили в Росреестре, всего за восемь месяцев 2017 года инспекторы провели 1171 проверку, включая 126 административных обследований земель. По сравнению с 2016 годом за этот же период общее количество проверочных мероприятий возросло на 27%.
Объем штрафов, по данным ведомства, возрос почти в четыре раза в первом полугодии 2017 года - до 35 млн рублей против 9 млн рублей за тот же период 2016 года. За восемь месяцев 2017 года было выписано административных взысканий на сумму более 51 млн рублей (сравнительные данные пока не приводятся).
В Росреестре также назвали причины роста числа правонарушений. Чаще всего сейчас нарушителями становятся физические лица. Они не оформляют документы на используемые земельные участки, попросту захватывают их, несмотря на установленные с 2015 года ощутимые штрафы за нарушение земельного законодательства.
Так, за самовольное занятие земли установлен штраф в размере от 1 до 1,5% ее кадастровой стоимости. За использование участка не по целевому назначению предусмотрен штраф от 0,5 до 1%. Если кадастровая стоимость участка не определена, штраф для физический лиц составляет от 10 до 20 тысяч рублей, а для юридических - от 100 до 200 тысяч рублей.