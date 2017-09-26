Росреестр снизит количество плановых проверок в Москве в 10 раз в 2018 году

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Управление Росреестра по Москве снизит количество плановых проверок в столице в 10 раз в 2018 году по отношению к уровню 2017 года - до 33 проверок. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на руководителя Игоря Майданова.

"В 2017 году [Росреестром] был введен риск-ориентированный подход, сохраняющий проверочные мероприятия в отношении объектов с повышенным риском. В результате в следующем году ожидается снижение числа плановых проверок не менее чем в 10 раз", - отметил глава столичного управления.

В пресс-службе добавили, что речь идет о 33 плановых проверках в 2018 году. За восемь месяцев 2017 года проведено 215 плановых проверок, за этот же период в 2018 году пройдет не более 22 проверок, пояснили в Росреестре по Москве. "Ключевая цель проверок - не сбор штрафов, а соблюдение земельного законодательства", - прокомментировал тактику Росреестра Майданов.

Ведомство начало для этого в том числе активнее применять новую форму проверочных мероприятий - "административное обследование", когда соблюдение собственником или владельцем участка обязательных требований земельного законодательства оценивается без привлечения его к проверочным мероприятиям. Доля таких обследований уже составляет 11% от общего числа проверок.

Как сообщили в Росреестре, всего за восемь месяцев 2017 года инспекторы провели 1171 проверку, включая 126 административных обследований земель. По сравнению с 2016 годом за этот же период общее количество проверочных мероприятий возросло на 27%.

Объем штрафов, по данным ведомства, возрос почти в четыре раза в первом полугодии 2017 года - до 35 млн рублей против 9 млн рублей за тот же период 2016 года. За восемь месяцев 2017 года было выписано административных взысканий на сумму более 51 млн рублей (сравнительные данные пока не приводятся).

Растет выявление самовольного захвата земли

В Росреестре также назвали причины роста числа правонарушений. Чаще всего сейчас нарушителями становятся физические лица. Они не оформляют документы на используемые земельные участки, попросту захватывают их, несмотря на установленные с 2015 года ощутимые штрафы за нарушение земельного законодательства.

Так, за самовольное занятие земли установлен штраф в размере от 1 до 1,5% ее кадастровой стоимости. За использование участка не по целевому назначению предусмотрен штраф от 0,5 до 1%. Если кадастровая стоимость участка не определена, штраф для физический лиц составляет от 10 до 20 тысяч рублей, а для юридических - от 100 до 200 тысяч рублей.