Машиностроительные корпорации Alstom и Siemens достигли согласия о слиянии

ПАРИЖ, 26 сентября. /ТАСС/. Французская машиностроительная корпорация Alstom и крупнейшая в Европе германская машиностроительная корпорация Siemens достигли согласия относительно слияния. Об этом говорится в совместном заявлении, выдержки из которого приводит агентство AFP.

В подписанном представителями корпораций протоколе о намерениях подчеркивается, что союз о слиянии "заключается на равных".

Как указывается в коммюнике, французское государство отказалось от своих планов участия в капитале совместной франко-британской корпорации Alstom-Siemens. Ранее предполагалось, что французское государство войдет в капитал конгломерата на уровне 7,5%.

Теперь решено, что 50% капитала Alstom будет владеть Siemens, в обмен фирма передает французской стороне свои мощности по производству железнодорожного подвижного состава и железнодорожного сигнализационного оборудования. Французское государство должно продать свою нынешнюю долю акций Alstom, составляющую 20%, не позже 17 октября. Котировка новой компании будет осуществляться на Парижской бирже, а ее штаб-квартира разместиться в одном из пригородов Парижа. В настоящее время головной офис Alstom находится в расположенном близ столицы городе Сент-Уэн.

Руководить новым конгломератом будет глава Alstom. В настоящее генеральным директором французской корпорации является видный предприниматель Анри Пупо-Лафарж. По данным агентства Bloomberg, в дальнейшем "он сохранит свой пост". Кандидатура председателя совета управляющих будет определена корпорацией Siemens.

Как подчеркивают французские экономические эксперты, в результате слияния Alstom и Siemens возникает самая крупная компания в Европе и одна из крупнейших в мире по разработке и выпуску железнодорожной техники. По их мнению, слияние обусловлено в первую очередь необходимостью эффективно противостоять главному конкуренту европейцев в этой сфере - Китаю.