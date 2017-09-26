Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.09:
$ 57.52
€ 68.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Машиностроительные корпорации Alstom и Siemens достигли согласия о слиянии

Экономика и бизнес
26 сентября, 23:45 дата обновления: 27 сентября, 0:06 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 26, сентября. /ТАСС

В подписанном протоколе о намерениях подчеркивается, что союз о слиянии "заключается на равных"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 26 сентября. /ТАСС/. Французская машиностроительная корпорация Alstom и крупнейшая в Европе германская машиностроительная корпорация Siemens достигли согласия относительно слияния. Об этом говорится в совместном заявлении, выдержки из которого приводит агентство AFP.

В подписанном представителями корпораций протоколе о намерениях подчеркивается, что союз о слиянии "заключается на равных".

Как указывается в коммюнике, французское государство отказалось от своих планов участия в капитале совместной франко-британской корпорации Alstom-Siemens. Ранее предполагалось, что французское государство войдет в капитал конгломерата на уровне 7,5%.

Теперь решено, что 50% капитала Alstom будет владеть Siemens, в обмен фирма передает французской стороне свои мощности по производству железнодорожного подвижного состава и железнодорожного сигнализационного оборудования. Французское государство должно продать свою нынешнюю долю акций Alstom, составляющую 20%, не позже 17 октября. Котировка новой компании будет осуществляться на Парижской бирже, а ее штаб-квартира разместиться в одном из пригородов Парижа. В настоящее время головной офис Alstom находится в расположенном близ столицы городе Сент-Уэн.

Руководить новым конгломератом будет глава Alstom. В настоящее генеральным директором французской корпорации является видный предприниматель Анри Пупо-Лафарж. По данным агентства Bloomberg, в дальнейшем "он сохранит свой пост". Кандидатура председателя совета управляющих будет определена корпорацией Siemens.

Как подчеркивают французские экономические эксперты, в результате слияния Alstom и Siemens возникает самая крупная компания в Европе и одна из крупнейших в мире по разработке и выпуску железнодорожной техники. По их мнению, слияние обусловлено в первую очередь необходимостью эффективно противостоять главному конкуренту европейцев в этой сфере - Китаю.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Китай Франция Германия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
8
Первый в серии атомный ледокол "Сибирь" спущен на воду в Петербурге
Президент России Владимир Путин и генеральный директор компании "Яндекс" Аркадий Волож на презентации первого прототипа беспилотного автомобиля, разработку которого ведет "Яндекс. Такси"
13
Путин ознакомится с беспилотным автомобилем с программным обеспечением "Яндекса"
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография генерал-полковника Виктора Бондарева
2
Федун: "Спартак" играл против "Ливерпуля", фактически имея 22 травмированных футболиста
3
ВКС РФ нанесли удары по объектам террористов в Сирии
4
Российские военные испытали межконтинентальную баллистическую ракету "Тополь"
5
В метро Лондона произошел взрыв
6
Трамп: США готовы к "разрушительному военному" варианту разрешения ситуации вокруг КНДР
7
Москалькова: три жителя Чечни, названные в СМИ убитыми, погибли в бою с силовиками
Темы дня
Новости партнеров
Реклама