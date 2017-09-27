Путин обсудит с кабмином проект бюджета-2018 и борьбу с ЧС в регионах

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет в среду очередное совещание с правительством, сообщила пресс-служба Кремля.
"Основная тема встречи - реализация комплекса мер предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий в регионах России. В ходе совещания планируется также рассмотреть основные параметры федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов", - говорится в сообщении.
Совещания президента с членами правительства проходят регулярно, примерно раз в две недели. Как правило, на обсуждение в рамках каждого такого мероприятия готовятся один-два крупных вопроса, также поднимаются актуальные текущие проблемы. На предыдущей такой встрече 11 сентября обсуждались экономическая ситуация в стране, развитие банковской сферы и ряд других тем.
В частности, глава государства тогда поручил вместе с проектом федерального бюджета на ближайшую трехлетку внести в Госдуму поправки, повышающие с 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 85% от прожиточного минимума, а с 1 января 2019 года уравнивающие эти показатели.
Как ранее сообщал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов и пакет сопутствующих бюджетных законопроектов будут внесены в Госдуму до 29 сентября. Эти документы были в целом одобрены на заседании правительства 18 сентября.
Согласно проекту, основными направлениями расходов федерального бюджета РФ в 2018-2020 годах станут социальная сфера, оборона и поддержка национальной экономики. По словам главы Минфина РФ Антона Силуанова, бюджет на этот период сосредоточен на двух главных задачах - стимулировании роста экономики и инвестиций, а также обеспечении всех социальных обязательств государства.
Общие параметры расходов бюджета в 2018-2019 годах увеличены по сравнению с теми, что были предусмотрены в законе о бюджете на 2017-2019 годы - на 300 млрд рублей в 2018 году и на 200 млрд рублей в 2019-м. Прогнозируемый дефицит федерального бюджета в 2018 году составит 1,33 трлн рублей при доходах в 15,18 трлн рублей и расходах в 16,51 трлн.
При этом дефицит бюджета РФ в 2019 году ожидается в размере 867,01 млрд рублей, а в 2020 году - 960,32 млрд рублей. Общий объем доходов федерального бюджета в 2019 и 2020 годах составит 15,55 трлн рублей и 16,28 трлн рублей, расходов - 16,42 трлн рублей и 17,24 трлн рублей соответственно.
Расходы Фонда национального благосостояния (ФНБ) на финансирование дефицита федерального бюджета в 2018 году планируются на уровне 1,114 трлн рублей.