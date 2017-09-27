Минфин США попросил суд не дать ExxonMobil оспорить штраф за нарушение санкций против РФ

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Министр финансов США Стивен Мнучин попросил суд в штате Техас отклонить поданный компанией ExxonMobil иск, в котором та пытается оспорить решение американских властей оштрафовать ее за нарушение санкций против России. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg.

Как оно отмечает, запрос Мнучина отправлен в федеральный окружной суд в Техасе, куда в июле этого года обратилась ExxonMobil. Компания добивалась признания незаконным решение минфина оштрафовать ее на $2 млн за нарушение санкций против России, введенных в связи с кризисом на Украине.

По версии минфина, нарушение санкций ExxonMobil произошло в период с 14 по 23 мая 2014 года, когда руководители ее американских дочерних компаний "вели бизнес" с лицами, внесенными в черный список США, а "именно путем подписания восьми документов, связанных с нефтегазовыми проектами в России, с президентом "Роснефти" Игорем Сечиным".

Ранее официальный представитель ExxonMobil Билл Холбрук передал в представительство ТАСС в Вашингтоне письменное заявление, в котором говорится, что компания не согласна с действиями американского минфина.