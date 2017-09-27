Россия поднялась на пять пунктов в рейтинге глобальной конкурентоспособности

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Россия улучшила на пять пунктов свое положение в рейтинге конкурентоспособности стран (Global Competitiveness Index, GCI), который ежегодно составляет Всемирный экономический форум. Согласно его очередному докладу, РФ занимает сейчас 38 место в списке, насчитывающем 137 стран. Теперь в общей сложности с 2012 года Россия преодолела 29 позиций.

"В сравнении с предыдущим годом относительное положение России упрочилось сразу по нескольким слагаемым. Главной причиной роста в этом году было значительное улучшение макроэкономической ситуации (рост позиций с 91 до 53 места), в первую очередь сокращение инфляции и рост сбережений", - прокомментировал рейтинг координатор программы ВЭФ по конкурентоспособности в России, партнер Strategy Partners Group Алексей Праздничных.

Согласно докладу, наиболее проблемными факторами для ведения бизнеса в России стали: коррупция, ставки налогов, доступ к финансированию и инфляция. Авторы отмечают, что улучшению позиции России в рейтинге поспособствовала макроэкономическая среда, которая восстанавливается после рецессии, однако экономика страны остается очень зависящей от сырьевого экспорта. В стране остается слабо развитым финансовый рынок (107 место из 137). Кроме того, на низких позициях находится независимость судов (90) и права собственности (106).

Среди довольно сильных сторон России эксперты отмечают размер рынка (6 позиция из 137), образование (32), инфраструктура (35).

Россия в рейтинге находится между Польшей (39) и Мальтой (37). Из стран Евросоюза Россия обошла, например, Португалию (42 место), Италию (43), Грецию (87). В то же время она уступает некоторым странам Ближнего востока и Латинской Америки, например Саудовской Аравии (29), Катару (25), ОАЭ (17), Коста-Рике (33).

Лидеры неизменны

Что касается лидеров, то состав топ-5 остался неизменным, только США удалось отыграть одну позицию у Сингапура. В этом году первая пятерка выглядит следующим образом: Швейцария (1), США (2, поднялись с 3 позиции) и Сингапур (3, потерял одну позицию), Нидерланды (4), Германия (5). В десятке лидеров наиболее значительно продвинулся Гонконг - страна улучшила свою позицию на три пункта и заняла шестое место, потеснив Швецию (7), Великобританию (8) и Японию (9), каждая из которых опустилась на один пункт. Финляндия сохранила за собой 10 строчку.

Основой для рейтинга служит "Глобальный индекс конкурентоспособности", учитывающий 113 индикаторов, объединенных в 12 "опорных" категорий, среди которых - институты, инфраструктура, макроэкономическая среда, здравоохранение, образование и профессиональная подготовка, эффективность рынка товаров и рынка труда, развитие финансового рынка, инновации.

Тенденции года

Авторы доклада приходят к выводу, что спустя 10 лет после мирового финансового кризиса перспективы устойчивого восстановления экономики остаются под угрозой из-за повсеместной неспособности руководителей и лиц, определяющих политику, провести реформы, необходимые для поддержания конкурентоспособности и обеспечения столь необходимого увеличения производительности.

Особое внимание уделяется финансовой системе, показатели "надежности" которой до сих пор не восстановились после кризиса 2007 года, а в некоторых странах продолжают снижаться, что вызывает особое беспокойство с учетом важности роли финансовой системы в развитии инвестиций в инновации, связанные с четвертой промышленной революцией.

"Глобальная конкурентоспособность будет все больше определяться инновационным потенциалом страны. Таланты будут становится более важным, чем капитал, и поэтому мир движется от эпохи капитализма в эпоху талантизма. Страны, готовые к четвертой промышленной революции и одновременно укрепляющие свои политические, экономические и социальные системы, станут победителями в конкурентной гонке будущего", - прокомментировал основатель и исполнительный председатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб.