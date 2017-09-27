WSJ: в США от Евгения Фридмана через суд требуют вернуть займы на $12 млн

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Иск в суд по банкротствам нью-йоркского района Бруклин подан на эмигранта из бывшего СССР Евгения Фридмана за то, что он взял взаймы $12 млн из кассы около десятка таксопарков, которые ранее принадлежали ему, а сейчас обанкротились. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Фридман, от которого требуют вернуть займы, обвиняется в "злоупотреблении правами владельца, доминирующим положением и контролем над [таксопарками] с конечной целью лишить предприятия активов ради личной выгоды", приводит издание выдержку из искового заявления. Найти документ в базе данных американских судов корреспонденту ТАСС не удалось.

Согласно данным WSJ, истцом выступает Грег Мессер, которому в доверительное управление передано более 30 таксомоторов Фридмана. Последний ведет тяжбу с одним из крупнейших американских банков Citibank, который требовал наложить арест на имущество предпринимателя за просроченные кредиты на общую сумму $34 млн.

Эмигрант обвинил банк в саботаже его таксомоторного бизнеса в интересах Uber. Суд по делам банкротств принял сторону Citibank и распорядился ввести в лице Мессера доверительное управление над процедурой ликвидации таксопарка и его распродажи.

Аукцион 46 таксомоторов с лицензиями на извоз прошел 18 сентября в Ист-Элмхерсте (штат Нью-Йорк), его результаты в исковом заявлении не отражены. Как сообщала WSJ, за такси Фридмана до торгов было предложено $7,7 млн. Выручка от аукциона в основном пойдет на компенсацию ущерба, нанесенного Citibank.

Фридман унаследовал бизнес от своего отца в 1990-х и превратил его дело в крупнейший на тот момент частный таксопарк Нью-Йорка. В период расцвета "король нью-йоркского такси" располагал более 800 таксомоторами с лицензиями и оценивал стоимость каждой такой машины в $250-500 тыс.

Речь идет о высшей категории такси, которые функционируют во всех пяти районах мегаполиса без ограничений и окрашены в желтый цвет. Другие таксомоторы салатового цвета имеют лимитированную зону извоза: водителям разрешено брать на борт пассажиров в северной части Манхэттена, в Бронксе, Бруклине, Куинсе и Статен-Айленде.