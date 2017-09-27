Минэнерго ждет одобрения схем развития газовой и нефтяной отраслей в начале 2018 года

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Минэнерго РФ ожидает, что правительство в первом квартале 2018 года утвердит генеральные схемы развития нефтяной и газовой отраслей до 2035 года. Об этом говорится в презентации замминистра энергетики Кирилла Молодцова к его выступлению на форуме "Нефть и газ Сахалина".

"Ожидаемый срок утверждения - I квартал 2018 года", - сказано в презентации.

В ходе своего выступления Молодцов подчеркнул, что министерство обновит показатели генеральных схем в четвертом квартале 2018 года. Это будет сделано для учета изменений прогнозных и статистических данных.

Конференция "Нефть и газ Сахалин" проводится более 20 лет. Первые мероприятия проходили в Лондоне, с 2007 года конференция устраивается в Южно-Сахалинске. В этом году, как ожидается, форум соберет более 600 участников из России, Японии, Китая, США и других стран. В этом году тема мероприятия, организованного Adam Smith Conferences, - "Развитие нефтегазовых проектов Сахалина и Дальнего Востока России: инновации, эффективность, сотрудничество".