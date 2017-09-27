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Аэропорт Анадыря уведомил "ВИМ-Авиа" об отказе обслуживать ее самолеты из-за долга

Экономика и бизнес
27 сентября, 3:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

В воздушной гавани оценили размер долга в 7,5 млн рублей

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. /ТАСС/. Аэропорт Угольный в Анадыре уведомил авиакомпанию "ВИМ-Авиа" об отказе обслуживать ее самолеты из-за долга. Об этом сообщил ТАСС в среду директор аэропорта Олег Дикий.

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"Сегодня, 27 сентября, в 00:25 (15:25 мск 26 сентября) прибыл самолет "ВИМ-Авиа" из Москвы, который привез более 200 пассажиров. Сразу после этого мы уведомили компанию "ВИМ-Авиа" о приостановке обслуживания их самолетов в нашем аэропорту из-за задолженности, которая составляет 7,5 млн рублей. Соответствующее уведомление направлено радиограммой. В ней мы просим обеспечить хотя бы частичное погашение долга", - сказал Дикий.

По его словам, долг авиакомпании перед аэропортом начал копиться после 10 сентября. Тогда руководство "ВИМ-Авиа" в гарантийном письме обязалось погасить задолженность до 18 сентября и исправно оплачивать выполняемые рейсы, однако этого сделано не было.

"Следующий самолет "ВИМ-Авиа" из Анадыря в Москву должен отправиться сегодня в 16:00 местного времени (07:00 мск). Однако, если оплата долга не поступит на счета аэропорта, аэропорт оставляет за собой право прекратить обслуживание рейса. Анадырь на этом самолете должны покинуть 25 пассажиров. Остальные, зная о ситуации с компанией "ВИМ-Авиа", сдали свои билеты заранее", - сказал собеседник агентства.

Дикий уточнил, что авиаперевозками по маршруту Анадырь - Москва на данный момент занимается еще один перевозчик - UTair.

Как сообщалось ранее, "ВИМ-Авиа" - десятая по величине авиакомпания России - стоит на грани приостановки перевозок. При этом министр транспорта России Максим Соколов заявил, что господдержка перевозчика бессмысленна, "поскольку компания уже практически прекратила работу". Сообщалось, что ряд авиакомпаний выразил готовность перевозить пассажиров по билетам "ВИМ-Авиа" внутри России. На компенсации таким перевозчикам выделят 200 млн рублей.

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