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Минторг США считает, что Bombardier незаконно занижал цены на свои самолеты

Экономика и бизнес
27 сентября, 4:40 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 27, сентября. /ТАСС

В ведомстве сообщили, что наложат на авиастроительную компанию компенсационную таможенную пошлину в размере 219,63%

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ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Канадская авиастроительная компания Bombardier незаконно занижала цены на свои новые самолеты CSeries. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении министерства торговли США, содержащем предварительные выводы по расследованию, которое было начато весной после обращения с жалобой американского авиапроизводителя Boeing на демпинговую политику Bombardier.

Министерство вынесло решение в пользу Boeing, несмотря на то, что Bombardier и правительство Канады заявляли об обратном. При этом в ведомстве сообщили, что наложат на Bombardier компенсационную таможенную пошлину в размере 219,63%. "Минторг обяжет таможенную службу США взимать средства с импортеров" CSeries в соответствии с предварительными ставками, отмечается в документе. В ведомстве пояснили, что канадская компания может оспорить результаты расследования.

Однако решение министерства торговли против Bombardier вступит в силу только в том случае, если федеральная Комиссия по международной торговле США примет сторону Boeing при вынесении окончательного постановления, которое ожидается в 2018 году. "США ценят свои отношения с Канадой, но даже наши самые близкие союзники должны играть по правилам, - прокомментировал предварительные выводы расследования министр торговли США Уилбур Росс. - Администрация [президента США Дональда] Трампа очень серьезно относится к субсидированию товаров иностранными государствами".

Ранее премьеры Канады и Великобритании Джастин Трюдо и Тереза Мэй отметили, что разногласия между Boeing и Bombardier могут стать причиной сокращения рабочих мест как в Канаде, так и в Северной Ирландии, где на заводе Boeing работают 5 тыс. человек.

Оттава приостановила переговоры с Boeing о закупке 18 истребителей-бомбардировщиков четвертого поколения CF-18 Super Hornet, которые должны были стать "переходными самолетами" в процессе обновления устаревшего парка ВВС Канады. Это было сделано после того, как минторг США из-за обращения Boeing начало расследование в отношении Bombardier в связи с предполагаемым занижением цен на канадские новые CSeries, из-за которого американцы, как они считают, лишились контракта с авиаперевозчиком Delta Air Lines.

Согласно жалобе Boeing, чтобы выиграть контракт с Delta Air Lines в 2016 году Bombardier предложила поставить авиакомпании свои новые самолеты по "абсурдно низкой" цене в $19,6 млн за воздушное судно, при этом себестоимость их производства американская корпорация оценивает в $33,2 млн. Каталожная стоимость конкурирующей с CSeries модели Boeing 737-700 составляет $83,4 млн, а новой 737-MAX 7 - $92,2 млн.

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Мэй, Тереза Трюдо, Джастин Трамп, Дональд
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