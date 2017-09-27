Эксперт: бизнес Южной Кореи ожидает значимой активизации взаимодействия с РФ

СЕУЛ, 27 сентября. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Южнокорейский бизнес ожидает в скором времени увидеть результаты новой северной экономической политики правительства, которая подразумевает активизацию сотрудничества с Россией и другими странами Евразии. Об этом заявил в среду в беседе с корреспондентом ТАСС управляющий директор департамента Евразии Корейской ассоциации внешней торговли Чон Хи Чхоль по итогам прошедшей в Сеуле конференции, посвященной этой теме.

Новая политика, предложенная президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином, предусматривает поиск взаимовыгодных проектов в российском Дальневосточном регионе, его совместное освоение и развитие. Предлагается использовать для этого южнокорейские технологии и опыт, которые могут пригодиться в таких сферах, как инфраструктура и логистика, энергетика, сельское хозяйство, освоение Северного морского пути.

"Правительство и государственный сектор ясно дали понять, что будут двигаться к реализации северной политики. Нынешняя совместная конференция показала, что и частный бизнес проявляет глубокий интерес к сотрудничеству с Россией, Прибалтикой, странами Кавказа и Центральной Азии", - отметил Чон Хи Чхоль.

"В прошлом месяце правительство Республики Корея создало специальный орган, который занимается реализацией северной экономической политики. Сегодня состоялось первое совместное заседание, на котором обсуждались пути ее воплощения в жизнь. Мы ожидаем увидеть первые практические шаги уже очень скоро", - рассказал представитель бизнес-ассоциации. "Мы представляем частный сектор и хотели бы, чтобы это произошло как можно скорее", - добавил он.

По словам бизнесмена, на нынешней, первой по счету, встрече представителей правительства, бизнеса и экспертного сообщества речь в основном шла именно об РФ. "Мы много говорили о России, поскольку это крупнейший экономический и геополитический игрок в Евразии. Поэтому она находится в центре Северной политики корейского правительства", - подчеркнул Чон Хи Чхоль.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, пришедший к власти в мае 2017 года, объявил о намерении развивать экономическое сотрудничество с Россией и странами Евразии. С этой целью в стране был создан Комитет по северному экономическому сотрудничеству, который отвечает за политику Южной Кореи в этой сфере. Как ранее заявил ТАСС Мун Чжэ Ин, этот шаг является беспрецедентным и свидетельствует о твердом намерении Сеула вплотную заняться развитием экономического взаимодействия с Москвой.

Рост товарооборота с РФ

Чон Хи Чхоль также заявил, что южнокорейские бизнесмены рассчитывают на заметный рост товарообмена с Россией.

"Конечно, геополитика важна, но то, чего желают южнокорейские компании - больший фокус на экономических ценностях. Конечно, нас интересуют и мегапроекты, включающие в себя энергетику, сельское хозяйство и так далее, но мы бы также хотели увидеть обмен товарами, импорт и экспорт товаров. Мы хотели бы знать, что российский бизнес может предложить корейскому рынку", - добавил глава департамента Евразии.

Он пояснил, что имеет в виду более широкое вовлечение малого и среднего бизнеса в российско-южнокорейские экономические отношения. "В ассоциации состоит более 70 тыс. компаний, и 99% из них - малый и средний бизнес, даже индивидуальные предприниматели. Поэтому мы бы хотели заинтересовать их сотрудничеством с РФ и Евразией. Для этого необходимо увеличить товарообмен с Россией и выработать политику, более благоприятную для торговли", - считает Чон Хи Чхоль.

Больше вызовов - больше прибыль

Представитель бизнес-ассоциации отметил, что южнокорейские компании, вопреки распространенному мнению, не боятся работать с Россией. "Напротив, им нравятся вызовы, и чем больше эти вызовы, тем обычно больше отдача. Конечно, некоторые из них обеспокоены существующими нетарифными барьерами", - заметил он.

По словам Чон Хи Чхоля, проблемы часто заключаются в мелочах, таких как составление контрактов и произведение оплаты. "В принципе, глобальных препятствий для сотрудничества нет. Если возможно будет решить такого рода небольшие проблемы, мы увидим огромный рост двусторонней торговли", - сказал представитель Ассоциации.

"В сегодняшнем мероприятии приняли участие более 90 компаний, так что даже этот факт говорит о том, что у корейского бизнеса есть интерес к России, и что мы не боимся и желаем работать с этой страной", - резюмировал он.