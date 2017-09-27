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МИД Канады раскритиковал решение минторга США по спору Bombardier и Boeing

Экономика и бизнес
27 сентября, 5:19 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 27, сентября. /ТАСС

Ранее в американском ведомстве заявили, что канадская авиастроительная компания незаконно занижала цены на свои новые самолеты CSeries

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ОТТАВА, 27 сентября. /ТАСС/. МИД Канады категорически не согласен с предварительным решением, которое вынесло министерство торговли США по делу о торговом споре между американской корпорацией Boeing и канадской авиастроительной компанией Bombardier. Об этом говорится в заявлении главы канадского внешнеполитического ведомства Христи Фриланд, опубликованном во вторник.

"Предварительные решения министерства торговли Соединенных Штатов почти всегда выносятся в пользу истца из США. И хотя это только предварительный этап расследования, и никакие пошлины не могут взиматься до его окончательного завершения, Канада категорически не согласна с проведением антидемпингового расследования и расследования, касающегося компенсационных таможенных пошлин, в отношении импорта канадских самолетов гражданской авиации", - заявила Фриланд. По ее словам, действия минторга США направлены "на устранение Bombardier с американского рынка".

Министр добавила, что исполнение решения торгового ведомства США в итоге может ударит по 23 тыс. сотрудников американских компаний из девяти штатов, которые сотрудничают с Bombardier. Глава МИД подчеркнула, что Оттава намерена продолжать обсуждать этот вопрос "на самых высоких уровнях".

Решение минторга США

Во вторник министерство торговли США распространило заявление, в котором содержатся предварительные выводы по расследованию, начатому весной текущего года после обращения с жалобой Boeing на демпинговую политику Bombardier. Специалисты ведомства посчитали, что канадский авиапроизводитель незаконно занижал цены на свои новые самолеты CSeries, несмотря на то, что Bombardier и правительство Канады заявляли об обратном. При этом в минторге сообщили, что наложат на Bombardier компенсационную таможенную пошлину в размере 219,63%.

"Минторг обяжет таможенную службу США взимать средства с импортеров" CSeries в соответствии с предварительными ставками, отмечается в документе. В ведомстве пояснили, что канадская компания может оспорить результаты расследования.

Однако решение министерства торговли против Bombardier вступит в силу только в том случае, если федеральная Комиссия по международной торговле США примет сторону Boeing при вынесении окончательного постановления, которое ожидается в 2018 году. "США ценят свои отношения с Канадой, но даже наши самые близкие союзники должны играть по правилам, - прокомментировал предварительные выводы расследования министр торговли США Уилбур Росс. - Администрация [президента США Дональда] Трампа очень серьезно относится к субсидированию товаров иностранными государствами".

Суть спора

Оттава приостановила переговоры с Boeing о закупке 18 истребителей-бомбардировщиков четвертого поколения CF-18 Super Hornet, которые должны были стать "переходными самолетами" в процессе обновления устаревшего парка ВВС Канады. Это было сделано после того, как минторг США из-за обращения Boeing начал расследование в отношении Bombardier в связи с предполагаемым занижением цен на канадские новые CSeries, из-за которого американцы, как они считают, лишились контракта с авиаперевозчиком Delta Air Lines.

Согласно жалобе Boeing, чтобы выиграть контракт с Delta Air Lines в 2016 году Bombardier предложила поставить авиакомпании свои новые самолеты по "абсурдно низкой" цене в $19,6 млн за воздушное судно, при этом себестоимость их производства американская корпорация оценивает в $33,2 млн. Каталожная стоимость конкурирующей с CSeries модели Boeing 737-700 составляет $83,4 млн, а новой 737-MAX 7 - $92,2 млн.

Ранее премьеры Канады и Великобритании Джастин Трюдо и Тереза Мэй отметили, что разногласия между Boeing и Bombardier могут стать причиной сокращения рабочих мест как в Канаде, так и в Северной Ирландии, где на заводе Bombardier работают 5 тыс. человек. Они также пообещали привлечь к решению вопроса президента США Дональда Трампа.

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Персоны
Мэй, Тереза Трамп, Дональд Фриланд, Христя
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